Toluca, Méx. “Yo no confío ni en mi sombra, perdón que lo diga”, subrayó Victoria Figueras, madre de niña de 4 años, víctima de abuso sexual, quien acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); sin embargo, admitió que quiere confiar en que el caso se llevará de manera correcta, pues lo único que ha pedido es imparcialidad y transparencia.

“Obviamente, quiero confiar en que esto se va a llevar de la manera correcta, en donde yo siempre he pedido imparcialidad y transparencia, que sea un juicio justo. Yo he tratado -en todo momento - ir enderezando el caso a pesar de las irregularidades”, destacó.

Indicó que el lunes van a presentar la apelación a la sentencia en contra del presunto agresor de su hija y aseguró que lo único que pide es que analicen a detalle cómo fue incorporada esa carpeta de investigación y que las autoridades actúen como deban hacerlo.

“Espero la revocación de la sentencia, creo que sería lo más correcto”, aseguró.

Detalló que en desde que estableció la denuncia comenzaron a quitarle evidencias, manipularon la carpeta, el proceso en la cadena de custodia, pues ella no sabía cómo debía hacerse; sin embargo, al llegar al juicio se enteró de que faltaban incluso documentos adjuntos y desaparecieron videos de pruebas.

“Yo me doy a la tarea de estar integrando videos que me quitaron. Es parte de la actuación del Ministerio Público, sobre todo los videos en donde la niña nos confiesa tanto al padre como a mí, eso fue lo que a mí me desaparecen”.

En conferencia de prensa posterior a la reunión, señaló que “no podemos dar detalles de los agravios que se van a ingresar, pero esto viene en conjunto, en equipo, para lograr una buena resolución ante el fallo que dio el juez”.

Sobre los pormenores que expuso el juez en la audiencia, la mala integración de la carpeta de investigación, como la fecha, hora y lugar de los hechos, son puntos que se abordaron en la reunión con la Fiscalía mexiquense y tanto la Contraloría como la van a juzgar el actuar de todas las personas involucradas en la carpeta, desde la denuncia hasta el fallo del juez.

Amplió que la Fiscalía de Género mexiquense le brinda el acompañamiento, pues con anterioridad habría denunciado la actuación de personal del Ministerio Público que participó en la integración de la carpeta de investigación, en tanto que van a integrar otras pruebas a la carpeta de investigación.

Señaló que la reunión fue a petición de la Fiscalía General de Justicia estatal para abordar el tema de los agravios y ahí hablaron sobre el tema sobre la integración de la carpeta y van a determinar cómo fue la participación de cada parte en el caso.

Victoria Figueras rechazó que haya recibido la oferta de apoyo o acompañamiento por parte de alguna dependencia estatal para atenderlas a ella o su hija tras el delito del que fue víctima; sin embargo, dijo que está abierta a todo tipo de apoyo y agradece la empatía hacia su hija.

“Se acepta el apoyo, sobre todo la empatía del suceso que sufrió mi niña; creo que la gente está indignada con lo que pasó y quien se quiera acercar bienvenido”, resaltó.

