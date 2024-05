NAUCALPAN, Méx.- “¡Los niños no se tocan, ni se violan, no se abusan, no se matan!”, gritan madres y abuelas de menores agredidos en su mayoría en el Estado de México, durante el bloqueo de Periférico Norte frente al Naucalli.

Las víctimas y sus madres piden justicia y procesos al tiempo que Shainne Pié Walte de “Hermanas Aliadas”, dio a conocer un pliego petitorio en el que piden autoridades competentes y capacitadas para actuar con protocolos de infancias.

“No permitir el uso de brazalete a los abusadores sexuales”. Celeridad en los procedimientos judiciales donde las víctimas sean infancias; medidas de protección inmediatas para víctimas y familiares.

Bloquean Periférico Norte- Madres y abuelas exigen justicia por menores agredidos. Foto: Rebeca Jiménez

La no a la re-victimización por parte de las autoridades; apoyo emocional inmediato para familiares y víctimas; peritajes absolutos y precisos -una sola vez-.

Además piden cárcel inmediata a deudores alimenticios; programas y sistemas de apoyo emocional actualizados para infancias involucradas en delitos.

Además pidieron una de trabajo con el Fiscal General de Justicia del Estado de México y la Fiscal de género e infancias, titular de visitaduria y Fiscal anticorrupción.

El bloqueo frente al Parque Naucalli inició poco después de las 10:20 y ya cumplió dos horas, colapsando la circulación de Periférico Norte con dirección a la Ciudad de México.

