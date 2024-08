Chalco, Méx.—“Le pedimos a la Santa que nos abriera los caminos para que se acabara la inundación con oraciones y quienes no oraron fueron castigados”, dijo Silvia Morales, quien tiene un negocio de Santería y Magia a un costado del Mercado de Culturas de México en Chalco.

Luego de tres semanas de no tener acceso a su negocio, Silvia finalmente logró abrir las puertas de su local para limpiar y comenzar a recibir a sus “ahijados” (clientes).

“Gracias a Dios hoy logré abrir, pero ahorita solo me estoy dedicado a limpiar porque era imposible recibir a la gente así. De todas formas yo me comuniqué estos días con mis ahijados por videollamada, porque no los puedo dejar solos”, comentó.

En su negocio, Silvia vende artículos como reliquias, collares, figuras, velas entre otros, mismos que sufrieron afectaciones a causa del agua y muchos tuvieron que ser desechados.

“Quien tiene fe es bendecida y todos estos desastres vienen en la Biblia, pero la gente tiene un defecto, que no les gusta leer (...)”.

Silvia agregó que este tipo de desastres no son causados por algún tipo de poder divino, sino por la misma ignorancia del hombre.

