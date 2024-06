Naucalpan, Méx. Luego de que un grupo de gente gritó y difundió un video asegurando que estaban anulando votos en las casillas especiales del Parque Naucalli, autoridades del INE explicaron que lo que hacían era inutilizar las boletas locales de los ciudadanos foráneos que no pueden votar por alcaldes y diputados locales.

“¡Están anulando votos!”, gritaron ciudadanos frente al CEFE al tiempo que empezaron a difundir un video donde se observa a funcionarios electorales inutilizar las boletas locales, que se usaron porque los ciudadanos foráneos solo podían votar por presidencia de la República y senadores.

“Si tu vives en Michoacán o en Mexicali y vienes a votar a Naucalpan, no puedes emitir tu voto para elegir diputados locales o presidente municipal”, explicaron funcionarios del INE.

Representantes de los partidos políticos PAN, PRI, PRD, Morena, PT y PVEM así como observadores electorales presenciaron este proceso de cierre de casilla y de inutilización de boletas, sin mayor objeción.

Benigno Sánchez Palacios vocal del INE en el Distrito 22 informó que en Naucalpan se habilitaron cuatro casillas especiales, dos en el Naucalli, Río Hondo y Bodega Aurrera.

Las boletas se agotaron a las 14:57 horas en las casillas especiales del Parque Naucalli, mientras que cientos de personas reclamaban su derecho a votar.

En cada casilla especial hubo mil juegos de boletas, por lo que en el CEFE de Parque Naucalli ejercieron su derecho al voto 2 mil ciudadanos, en su mayoría foráneos.

No obstante, aquí acudieron muchos más ciudadanos que ya no alcanzaron boletas y con desesperación preguntaban “¿Dónde podemos votar?”.

Inhabilitación de boletas, no anulación de votos: personal del INE

Personal del INE informó que en ningún momento se están anulando votos, sino que, se cancelan boletas que no se usaron.

"No son votos, son las boletas sobrantes de las personas que no pudieron ejercer su voto porque no viven en este distrito, por lo tanto, no pueden elegir, por ejemplo, Ayuntamiento de Naucalpan", señaló.

Remarcó tajantemente que los votos se estuvieran anulando y detalló que las urnas con los votos que se ejercieron seguían en su lugar.

Ante el reclamo de la presunta anulación de votos, el vocal del INE explicó que es un procedimiento legal de inhabilitación de boletas que no se usaron. Detalló que todo esto sucede en presencia de los representantes de cada partido político que avala la inhabilitación.

mahc