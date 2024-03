Toluca, Méx.— La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) indaga la actuación del Ministerio Público y el personal involucrado en la integración de la carpeta de investigación por el caso de abuso sexual contra una menor de cuatro años, cuyo presunto agresor fue absuelto por un juez.

Ayer, la madre de la víctima, Victoria Figueiras, acudió a las instalaciones de la fiscalía por petición de la institución.

En conferencia, detalló que desde que estableció la denuncia comenzaron las irregularidades, pues desaparecieron evidencias, el personal manipuló la carpeta, hubo inconsistencias en el proceso de cadena de custodia que ella desconocía; sin embargo, al llegar al juicio se enteró que faltaban documentos adjuntos y desaparecieron videos de pruebas.

“Yo me doy a la tarea de estar integrando videos que me quitaron. Es parte de la actuación del Ministerio Público, sobre todo los videos en donde la niña nos confiesa tanto al padre como a mí, eso fue lo que a mí me desaparecen”, señaló.

Añadió que el lunes va a presentar la apelación a la sentencia en acompañamiento con la Fiscalía de Género y aseguró que lo único que pide es que analicen a detalle cómo fue incorporada esa carpeta de investigación y que las autoridades actúen como deban hacerlo.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal (TSJEM), Ricardo Sodi Cuellar, reconoció que el juez que ya es investigado, más allá de la explicación, se enfrascó en un diálogo con la mamá de la víctima donde “tuvo expresiones sumamente desafortunadas”.

Precisó que como lo comprometieron analizarán la actuación del juez y en su caso, aplicar sanciones correspondientes. Por lo que hace al llamado desde el Senado para retirar al juez de sus funciones, consideró que es una conducta aprovechada de forma política.

La gobernadora Delfina Gómez pidió al Poder Judicial, que en el ámbito de sus atribuciones, genere las condiciones necesarias para que las víctimas sean atendidas, reciban respaldo y sentar un precedente para que ninguna mujer sufra violencia y goce de acceso efectivo a la procuración de justicia.