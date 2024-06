Cuautitlán Izcalli, Méx.— El IMSS-Bienestar rescatará en el Estado de México siete de nueve hospitales que permanecen inconclusos desde hace una década, mismos que se ubican en los municipios de Atlacomulco, Chicoloapan, Ecatepec, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Zinacantepec y Zumpango.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó a EL UNIVERSAL que de los siete proyectos, cinco serán hospitales con la categoría de municipales, uno más será general y otro un centro oncológico, todos bajo el esquema de segundo nivel con múltiples servicios para la población, y no estarán sometidos a modificaciones de los diseños originales.

El instituto buscará financiamiento estatal y federal para obtener recursos de diferentes fuentes de programas y presupuestos, con una inversión prevista de mil 297.3 millones de pesos sólo para terminar la obra pública y más de 717 millones para el equipamiento de las siete unidades.

De nueve hospitales que el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) reporta como inconclusos, tres presentan un avance de obra superior a 50%, a 10 años del inicio de su construcción.

Los dos que se quedaron fuera del proyecto de rescate, el de Cuautitlán Izcalli y Acolman, tienen un progreso aproximado de 35% y 22%, respectivamente.

Los proyectos que registran más de 50% de avance y que serán incluidos en la política de bienestar federalizada son: el Centro Oncológico Estatal de Ecatepec de Morelos, con 58%; el de Santiago Cuautlalpan, en Tepotzotlán, lleva 52%, y el de Valle Ceylán, en Tlalnepantla, 73%.

Mientras que el hospital de Zinacantepec reporta un avance de obra de 47%; el de Zumpango, 45%, y el de Chicoloapan, 35%.

El de menor progreso es el ubicado en Atlacomulco, con apenas 11%, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Salud del Estado de México.

Especialidades

Los centros municipales tendrán capacidad de 18 camas más 20 de prehospitalización cada uno y son: el de Santiago Acutzilapan, en Atlacomulco; el de Chicoloapan, en el ayuntamiento del mismo nombre; el Centro Oncológico Estatal de Ecatepec de Morelos; el de Santiago Cuautlalpan, en Tepotzotlán; el de Zinacantepec, y el de San Juan Zitlaltepec, en Zumpango.

En dichas unidades habrá especialidades como medicina general, pediatría, sicología, ginecología, nutrición, odontología, así como servicios de urgencias, hospitalización, tococirugía, cirugía general, entre otros.

El Hospital General Valle Ceylán, en Tlalnepantla de Baz, contará con 110 camas más 131 de prehospitalización y especialidades como Gineco-Obstetricia, Colposcopia, Pediatría, Cirugía Pediátrica, Traumatología, Oftalmología, Medicina Preventiva, Clínica del Adolescente, Medicina Física y de Rehabilitación, Odontología, Nutrición, Urología, Sicología, Otorrinolaringología, Neurología, Geriatría, Medicina Interna, Cardiología, Cirugía General y Maxilofacial, así como servicios de Urgencias, hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), entre otros.

El Centro Oncológico Estatal de Ecatepec tendrá 30 camas hospitalarias más 33 de prehospitalización con servicios médicos de segundo nivel en especialidades como Medicina Nuclear, Urología, Nutrición, Oncología Quirúrgica, Clínica Oncológica, Medicina General, Transfusión con Recolección, Quimioterapia, Colposcopia, Oncología mamaria, Rehabilitación, Sicología, Tanatología, UCI, Cirugía y servicios de Urgencias y hospitalización.

La unidad de Santiago Cuautlalpan, en Tepotzotlán, lleva un avance de 52%. Los pobladores esperan que se concluya su edificación para recibir servicios públicos, pues muchas veces recurren a centros privados o deben desplazarse a otras comunidades. Foto: Arturo Contreras

Población gasta en centros privados

“Esa obra lleva en obra negra desde hace mucho, como cinco años. Los políticos prometen, pero no cumplen, nos dejaron un elefante blanco y mientras acá la gente tiene que gastar en hospitales privados”, sostuvo Gabriel, vecino de Tlalnepantla, al referirse al hospital de Valle Ceylán.

El proyecto fue contemplado en la zona oriente del municipio, en la zona de Caracoles, debido al cierre del hospital en la colonia Valle Ceylán por daños estructurales a raíz del temblor de 2017. Pobladores refirieron que aunque no les quede cerca, esperan ya se acelere la apertura del hospital para tener acceso a la salud gratuita.

“A mí me gustaba mucho, había muy buenos doctores, aquí [Valle Ceylán] me alivié de mis dos hijos. Y como no tenemos seguro, la atención en lugares públicos no es del todo buena. Ya le tocó a mi hijo en el Herrejón de Atizapán que no le dieron buena atención y aparte el traslado, se gasta más. Pero esperemos ya se apuren, porque no todos tenemos seguro”, comentó la señora Daniela, habitante de la colonia Valle Ceylán.

Para el señor Domingo Pérez, la obra del hospital, en su momento, les causó molestia a algunos deportistas, pues cortaron un tramo de terreno por el que corrían en el deportivo Caracoles, ubicado junto al que denominó como el “elefante blanco de Tlalnepantla”.

“Imagínense que te dicen que van a construir un hospital para que la gente se atienda y resulta que no lo acaban y se van. Yo me tengo que ir a formar a las seis de la mañana a la clínica 72 del IMSS para ver si alcanzo cita, y si me toca, voy saliendo a las 11 de la mañana. Todo esto está así por pura corrupción, ya cuánto tiempo tiene y no lo echan a andar porque ya se ve todo desde afuera y lo que se ve es que les falta el mobiliario”, expuso Pablo López, habitante de Tlalnepantla.

Por su parte, el señor Federico, residente de Tepotzotlán, indicó que desde hace más de cuatro años no ven movimiento de maquinaria o personas trabajando. La apertura del hospital les serviría para la economía de la gente, pues en el Pueblo Mágico no hay centros públicos, solamente clínicas privadas.

“Cuando alguien se enferma tienen que ir a los hospitales particulares que hay por aquí o irse de plano al centro. En el mejor de los casos, vamos a las Farmacias Similares donde hay doctor. Sólo que eso ocurre nada más cuando son enfermedades leves, pero si no, ya toca ir más lejos y gastar más”, mencionó Federico, vecino de Santiago Cuautlalpan, comunidad donde se ubica el inmueble abandonado.

En la localidad de San Juan Zitlaltepec, del municipio de Zumpango, Hilario comentó que desde su edificación, el proyecto presentó presuntas irregularidades en cuanto a las tierras donde se levantó, pues eran ejidales y no hubo certeza del proceso de compraventa.

Sin embargo, “veíamos con buenos ojos que nos voltearan a ver y ahora ve, sólo es un elefante blanco que nos dejaron los del PRI y seguimos sin nada, y no se ve para cuando, tenemos el cascarón, pero les falta ponerlo al servicio del pueblo”, añadió.

Puntualizó que la anterior administración del gobierno mexiquense no dejó justificación alguna del porqué no continuaron con la construcción de los hospitales.

Precisó que el equipamiento de los mismos se llevará a cabo una vez que cuenten, cada uno, con avance físico de 80% de ejecución, requisito que hasta el momento no cumple ninguno de los siete que serán recuperados e integrados al esquema del IMSS-Bienestar en el Estado de México.

El progreso en las obras del Hospital General Valle Ceylán, en Tlalnepantla, es de 73%. Por la tardanza en la construcción, algunos de los habitantes lo llaman “elefante blanco”. Foto: Arturo Contreras

Prioritarios

El Hospital General de Valle Ceylán, en Tlalnepantla, el Centro Oncológico Estatal de Ecatepec y el municipal de Zinacantepec son las tres obras consideradas como prioritarias por el IMSS, las cuales presentan avances administrativos de 88.53%, 60.74% y 65.19%, respectivamente.

Para terminar la construcción, que beneficiaría a más de medio millón de habitantes, en el caso del inmueble localizado en Tlalnepantla, será necesario erogar 501.91 millones de pesos más 480 millones de equipamiento.

Respecto al Centro Oncológico Estatal de Ecatepec, para terminar la obra pública se deberá invertir 359.42 millones de pesos y 17.57 millones para su equipamiento. Su conclusión beneficiaría a 4 millones 177 mil habitantes.

Para Zinacantepec, el recurso necesario para la culminación de la obra que beneficiaría a más de 94 mil habitantes asciende a 98.50 millones de pesos más 4.14 millones necesarios para su equipamiento.

“El tiempo estimado por obra dependerá de las horas hombre, de la inversión y del capital inyectado directamente a la obra, en algunos casos, se podría solicitar un ruta crítica que permita un avance proyectado para la conclusión de estas”, señaló el Instituto Mexicano del Seguro Social en respuesta a EL UNIVERSAL.

Agregó que por el momento no cuentan con fecha estimada de terminación, debido a que no están en proceso de ejecución.