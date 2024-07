Toluca, Méx.- Con la fe puesta en verlo entrar por la puerta de su casa sano y a salvo, los familiares de Diego Alberto Alonso Olin, lo buscan incesantemente por todo el Valle de Toluca, el joven de 32 años de edad, quien fue visto por última vez el 7 de julio de este año.

Diego era aficionado del equipo Diablos Rojos de Toluca, por lo que también sus compañeros de la porra difunden la imagen del joven con un mensaje: “La porra no está completa, nos falta Diego. Vamos a demostrar que somos más y hagamos ruido acabando el partido afuera de la Fiscalía”.

Diego era aficionado del equipo Diablos Rojos de Toluca. Foto: Especial

Lee también Hombre amenaza con aventarse desde el Segundo Piso del Periférico, pero servicios de emergencia logran impedirlo

De acuerdo con Karime, su hermana, el joven de 32 años de edad estaba sentado en la sala de la casa familiar, ubicada en Santa María de las Rosas, Toluca, cuando de pronto recibió una llamada, salió de casa, encendió su motocicleta y se fue.

Explicó que usualmente su hermano no utilizaba la motocicleta como un medio de transporte, incluso que esa tarde, Diego Alberto tuvo dificultades para encenderla.

Hermana de Diego acusa falta de acción de la Fiscalía

Reprochó que lo más frustrante por ahora es que tienen todos los indicios sobre cómo podrían dar con el paradero de su hermano; sin embargo, el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no avanza en la línea de investigación, ha dejado de comunicar a la familia sobre los hallazgos y por ello, familiares, además de amigos, iniciaron una búsqueda por su cuenta.

Diego Alberto Alonso Olin, de 32 años, dejó de comunicarse y una hora después su celular dejó de tener actividad, fue apagado. “Nosotros hemos aportado todo para que las autoridades en la Fiscalía General den con el paradero de mi hermano, pero hasta ahora entiendo por qué la gente rompe y pinta, nunca habíamos estado en esta situación, de verdad. Mi familia no es conflictiva, problemática, nunca habíamos estado en una Fiscalía - hasta ahora - y en principio confiamos en la autoridad”, lamentó Karime.

Lee también Autos impactan unidad del Metrobús de la Línea 1; reportan 11 heridos

Explicó que la Ministerio Público no les informó que habría un cateo en una casa donde presuntamente podría haber indicios sobre Diego, lo único que les dijeron fue que su hermano no se encontraba en el lugar. Además, la familia aportó todo tipo de pruebas, pero no ha prosperado la búsqueda.

A pesar de las diligencias, hasta el momento no hay ninguna pista que lleve a su localización, es por ello que la familia pidió a la ciudadanía a sumarse a la búsqueda y aportar información para encontrarlo.

En caso de tener datos que ayuden en la investigación, la Fiscalía mexiquense solicita llamar al 800 289 29 40, o bien, a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) a los teléfonos 800 216 03 61 y 800 509 09 27.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr