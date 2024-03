Los Reyes La Paz, Méx.- El pasado 31 de enero del 2024, se registró una explosión en la unidad habitacional Tepozanes, en la que murió una persona y varias más resultaron heridas, las 18 familias que vivían en su departamento ya no regresaron porque su vivienda es inhabitable.

Conie, una de las moradoras de una de los inmuebles, contó que ya sacó todas sus pertenencias desde hace varios días.

“Ya no vivo en la unidad habitacional, ya hice la mudanza a otro lugar porque me dijeron que por las afectaciones que sufrió el departamento ya no puedo seguir habitándolo y ahora estoy esperando cuál será la propuesta que nos harán. No es el Infonavit es otra instancia la que se encargará del programa de reubicación”, relató.

Conie vivía en ese lugar con sus seis gatos y una perra, a los que se tuvo que llevar por las afectaciones que sufrió el edificio.

Explosión en unidad habitacional Tepozanes. Foto: Especial

La mañana del 31 de enero los vecinos de la unidad habitacional Tepozanes, ubicada en el límite de Los Reyes La Paz con Nezahualcóyotl y la alcaldía capitalina de Iztapalapa, se despertaron de manera abrupta porque se presentó una detonación por acumulación de gas en uno de los departamentos.

La onda expansiva alcanzó a varias de las viviendas de interés social, las cuales se incendiaron y a otras se les rompieron puertas y vidrios.

Enfrente del departamento donde inició el siniestro vivía una joven de 24 años quien perdió la vida en el sitio, otros 10 vecinos resultaron lesionados.

La alcaldesa, Cristina González, después del accidente coordinó las acciones de ayuda a los damnificados. Ordenó que se instalara una carpa en el estacionamiento del fraccionamiento para que pudieran pernoctar los inquilinos y pagó la estancia en un hotel de las otras familias que no podían regresar a su inmueble mientras se realizaban las labores de remoción de escombros.

Además, les entregó una ayuda económica para que pudieran cambiar vidrios y puertas rotas de los departamentos que están en las inmediaciones de donde se presentó la detonación.

Bomberos y elementos de Protección Civil apuntalaron el edificio colapsado para evitar que se viniera abajo.

Finalmente las autoridades les informaron a los propietarios que los daños en el inmueble son considerables, por lo que ya no los pueden habitar otra vez. Los departamentos están vacíos, sin sus ocupantes ni sus muebles. Aún se observa en la fachada las huellas de los flamazos ocasionados por la explosión.

Luis Alberto, uno de los residentes que su inmueble resultó con daños menores por la detonación, explicó que la unidad habitacional está en riesgo después de los sismos del 2017, pero que el Infonavit aún no tiene un proyecto de reubicación, por lo que siguen habitándolo.

“Por aquí hay una falla geológica y después de los temblores del 2017 nos dijeron que no podemos vivir en ellos, pero a dónde nos vamos, lo que estamos esperando ahora es que nos digan en el dictamen qué tantos daños sufrió por la explosión de gas”, dijo.

El área donde se encuentra el edificio donde ocurrió el accidente está delimitada por cintas de plástico y en ese punto hay un módulo de atención de la Policía Municipal, el cual es resguardado por oficiales de la corporación de Los Reyes La Paz.

