Cuautitlán Izcalli, Mex.- Aproximadamente 100 estudiantes y docentes bloquearon la carretera México-Querétaro, en protesta por el incumplimiento de un pliego petitorio desde hace un año, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.

La manifestación se extendió por más de dos horas, bloqueando con motos los tres carriles en dirección a la Ciudad de México, a la altura de la plaza comercial Periférico-Cuautitlán, esperando ser atendidos por funcionarios del gobierno del Estado de México, quienes han pedido levanten el bloqueo y dialoguen en sus oficinas regionales.

Luis Enrique Álvarez cursa el octavo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial y es el presidente del comité estudiantil, informando en entrevista que desde hace más de un año no les han cumplido con el pliego petitorio, incluso después del despido de la anterior directora, en marzo del 2023.

“Hace falta mantenimiento a instalaciones y equipos. Falta de equipos tanto herramienta de laboratorio químico y taller de manufactura; también edificios para cada carrera porque están todos mezclados actualmente”, apuntó.

Lee también: Edomex: 54 Brigadas de Dragones trabajan en la extinción de incendios forestales

Otras problemáticas son el acoso a compañeras en varias carreras del TESCI, inseguridad fuera de la escuela, mala atención de servicios escolares y nula respuesta de la dirección general, que se queda en diálogos y minutas, sin llegar a soluciones, indicó el representante estudiantil.

Por su parte, Katia, alumna del plantel, refirió que las colegiaturas por semestre son caras, la cual asciende a más de 5 mil pesos, dependiendo del alumno por si están becados o no.

“No le han quitado la beca a nadie por esto. Pero tenemos el inglés que nos obligan a pagarlo aunque no curses la materia y son 998 pesos por semestre”, agregó.

Clara, maestra representante del personal docente y administrativo, sostuvo que desde el 2020 “todos los docentes sufrimos de acoso y maltrato laboral en todos los sentidos. Ante esta situación hubo una manifestación de los estudiantes en apoyo y fue destituida la anterior directora; y desde entonces no se ha nombrado a nadie para que podamos tener mesas de diálogo para que se dé cumplimiento a las prestaciones del contrato colectivo de trabajo”.

Foto: Arturo Contreras

Entre las prestaciones que reclaman los cerca de 400 funcionarios, destaca la falta de uniformes a los administrativos y docentes desde hace tres años. “Tenemos años sin que se saquen las convocatorias para contratos por tiempo indeterminado, seguimos siendo personas contratadas semestre con semestre. Y ya deberíamos tener plazas por tiempo indeterminado”.

Finalmente, puntualizó no han padecido alguna represalia por las manifestaciones realizadas en conjunto con estudiantes.

“Llevamos más de un año así y ya no podemos permitir esto. Lacera los intereses del personal docente y administrativo. Y es importante aclarar que hasta el momento, no nos han dejado de pagar pero no nos exenta de que un día lo puedan hacer”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aocf/cr