Cuautitlán Izcalli, Méx.- “Me hincaron y me hicieron pedirle perdón a su hijo de rodillas mientras el niño reía”, relató la profesora Brenda luego de denunciar la agresión de la que fue víctima por una pareja de padres de familia dentro de la escuela Frida Kalho, al salir del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en Cuautitlán Izcalli.

Además, Roselia, una empleada de la cocina, denunció que salió al oír los gritos de auxilio de la maestra, pero también fue encañonada con un arma por el padre del niño, quien además le exigió le diera su celular, pero no llevaba teléfono.

La pareja, identificada como Jesús y Laura, acudieron a la escuela a reclamar que su hijo de tres años había sido agredido, porque traía una marca café en el brazo, que no era un moretón, relató la maestra, quien por ausencia de una profesora de kínder, le había tocado cuidar a ese grupo, sin embargo, aseguró que nunca tocó al niño porque no hubo motivo para hacerlo.

La agresión fue captada por cámaras de seguridad de la escuela, en un video captado la mañana del lunes 17 de julio, donde también se observa como antes de salir del colegio, el padre reiteró la amenaza contra la maestra, a la que le dijo que “ya sabía dónde vivía y que no sabía con quién me había metido, que él es la ver… de Izcalli, que me va a matar”, relató la profesora en entrevista.

En las puertas del Centro de Justicia, la maestra y la trabajadora pidieron la detención de la pareja, al afirmar que estaba en riesgo no solo su seguridad, sino la integridad del niño y señalaron su temor a volver a ser agredidas.

Luego de que el video se viralizó en diversos medios de comunicación, la tarde del 18 de julio la pareja de padres de familia, llegaron al Ministerio Público en el Centro de Justicia de la Fiscalía mexiquense en Cuautitlán Izcalli a dar su versión de estos hechos.

Abuelo da versión de los hechos

Al Centro de Justicia de Cuautitlán Izcalli también llegó el abuelo del niño de tres años, quien afirmó que el enojo de los padres fue porque el niño tenía días con una conducta triste y evasiva y que llegó a su casa con una quemadura, que presuntamente le habría hecho la maestra, al tiempo que señaló el arrepentimiento de los papás por la agresión a la profesora y rechazó que hayan utilizado un arma de fuego.

