Ecatepec, Méx.— Desde hace varios años don José se dedica a buscar fugas de agua o registros abiertos para llenar sus recipientes y llevarlos a su casa, porque no cuenta con suministro normal.

Cuando se le acaba sube sus tinacos a su triciclo y sale a las calles, lleva un gancho de acero para levantar las tapas de las tomas y de ahí sacar el líquido para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.

Este lunes, después de una hora de deambular por comunidades ecatepenses se encontró un registro abierto en la colonia Popular, levantó la tapa con su gancho, metió una cubeta y extrajo el agua para llenar sus bidones.

“Ya son varios meses sin agua, las pipas en realidad ya no quieren traer, les habla uno y no aparecen, lo tienen a uno a medias y eso no se vale, porque el agua es muy necesaria. Yo luego veo que se está tirando el agua y abro para sacarla y llevármela a mi casa”, relató.

Por la escasez que existe en Ecatepec varios vecinos del municipio más poblado del Estado de México también hacen lo mismo que don José, salir a las calles en busca de fugas o registros abiertos para obtener algo de líquido.

Muy cerca de ahí los vecinos de la zona aseguran que desde hace varios meses carecen del suministro regular de agua potable, por lo que han tenido que abrir los registros para obtener un poco que les permita enfrentar las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días. De acuerdo con el gobierno municipal, reciben entre 13 y 15 reportes diarios por fugas de agua. En lo que va de este año se han reparado 628 fugas, mientras que en 2023 se atendieron 4 mil 223.