Toluca, Méx. Los empresarios propusieron a la Secretaría de Finanzas del Estado de México que en un año establezcan programas y políticas públicas que realmente sirvan para mejorar las condiciones ambientales, a cambio de imponer tres nuevos gravámenes que no son viables en este momento.

Mauricio Massaud, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones del Estado de México (Concaem) reiteró que no hay condiciones en la entidad para establecer nuevos impuestos ambientales y papel a la sensibilidad de la gobernadora Delfina Gómez, para retirar la propuesta,

En entrevista, comentó que este jueves se reunirán con la secretaria de Finanzas, Paulina Moreno García, con la finalidad de continuar las pláticas sobre este tema, ya que desde hace varios días expusieron la inconformidad.

Refirió que ya sostuvieron acercamiento con los grupos parlamentarios en el Congreso estatal, en los que encontraron un buen respaldo, además este jueves llevan una posición muy clara, y analizado y puntual, sobre que no es viable la aplicación de los tres impuestos.

“De entrada, porque si hablamos de impuestos ambientales, por ley federal no pueden ser recaudatorios y estos tienen todo el tinte, las condiciones no son las adecuadas y además, si estamos hablando de la oportunidad de atraer inversiones extranjeras, de generar nuevas inversiones en la entidad y mandamos un mensaje de nuevas imposiciones, nuevos gravámenes, no es viable, no es un mensaje correcto hacia afuera”, apuntó.

Impuesto del 132% por emisiones contaminantes es poco viable

Agregó que el aumento dé al impuesto de 132% al impuesto sobre las emisiones contaminantes tampoco es viable, lo que esperan entonces es mucha sensibilidad no solo por parte de la gobernadora, sino de los secretarios.

Aseguró que la contrapropuesta es que en un año, se sienten en la mesa y proponer políticas públicas verdes, que vayan más allá y en realidad ayuden a mitigar los problemas ambientales, pues incluso el impuesto que ya existe y que fue impuesto el año pasado, aunque se dijo que no era recaudatorio, apenas alcanzó la mitad de los 800 millones que se preveían.

“Definitivamente en dos aristas ese impuesto no dio resultados, primero se planteó que no era recaudatorio, pero aspiraba a 85 millones de pesos y solo alcanzó 43 millones de pesos, entonces no se cumplió la proyección y dos; no se han realizado políticas públicas o programas que realmente hayan ayudado a mejorar la calidad del aire, a mitigar los daños ambientales”, precisó.

Afirmó que con ese fundamento, van a proponer generar proyectos y planes para abonar al medio ambiente, pero no es el momento de establecer nuevos gravámenes.

Mauricio Massaud acotó que esperan sensibilidad ante un fundamento que presenta el costo de imponerlos y quizá dejar de aplicarlos y en un año avanzar en otro tipo de políticas.

