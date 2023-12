TLALNEPANTLA, Méx.- En una ocasión Cristina Pacheco, contadora de historias y maestra del periodismo, fue a reencontrarse con un José Emilio Pacheco de bronce que la sorprendió y volvió a enamorarse, contó la escritora a esta reportera y a estudiantes.

“Viví con un hombre que quería todo, menos un pedestal, era un ser humano maravilloso y lo sigue siendo”, afirmó Cristina Pacheco tras develar una estatua de bronce de José Emilio en el Centro Municipal de la Cultura y las Artes el 19 de febrero del 2018, visita que documentó EL UNIVERSAL.

En esa ocasión Cristina Pacheco dijo que vivió “otra experiencia, que jamás creí tener, es verlo convertido en una estatua, desde luego ustedes comprenderán mi estado de ánimo, mi emoción de volver a verlo así, tal como era, ha sido muy estremecedora”, ante un nutrido grupo de estudiantes del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la entonces alcaldesa Denisse Ugalde Alegría.

“José Emilio no está sólo. Está bajo una lluvia de palabras. Desde luego por las noches o en cualquier hora no lo sé, pensaré en esta estatua y muy frecuentemente vendré a visitarla. A sabiendas de que no está fría, ni está sola, está llena de vida, llena de palabras, palabras con las que él creó un mundo, un mundo inmenso como el mar que tanto amó”, afirmó Cristina al observar la escultura.









El escritor mexicano autor de “las Batallas en el Desierto”, “Morirás Lejos” y “El Principio del Placer”, fue esculpido por Cecilia Vélez Zamudio en bronce, en tamaño real junto con un librero que contiene sus principales obras, escultura que fue colocada en el vestíbulo del Centro Municipal de la Cultura y las Artes, en el centro de este municipio.













Cristina Pacheco tras ver la escultura afirmó “solo quiero decirles una cosa, que este día 19 de febrero, me he vuelto a casar con él. Ahora está en una estatua, pero no se queda en silencio, lo va a rodear para siempre el rumor de la lluvia, el rumor del viento, las voces de los estudiantes que vienen aquí para aprender, para conversar e intercambiar mensajes”.

