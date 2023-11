Ecatepec, Méx. El director general de la Unión Industrial del Estado de México (Unidem), Francisco Cuevas Dobarganes, solicitó que la Legislatura local realice una revisión de los planes de desarrollo urbano municipales y el estatal para potenciar un desarrollo ordenado en torno al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) y evitar ciudades perdidas con los desarrollos habitacionales que ya se construyen sin los requerimientos necesarios.

Un tema que preocupa mucho al sector industrial es que exista un crecimiento ordenado, la idea es que esta área se convierta en un vergel, con zonas industriales, comerciales, de servicios y habitacionales bien diseñadas, y no en un conjunto de ciudades perdidas como ya ha ocurrido en otras zonas y sexenios, dijo.

“Vemos con preocupación que no se está dando así, porque los trazos de calles ya se hacen sin servicios, sin orden, ni vialidad; pensamos que es momento de poner orden, porque esa zona se debe detonar para que la gente que llegue ahí estudie, trabaja y se divierta ahí todo, pueda llegar a comprar y no tenga que irse a la Ciudad de México, no puede permitirse que se salga de control”, advirtió Cuevas Dobarganes.

Ante socios de empresas de varios municipios, Francisco Cuevas señaló que el AIFA tiene todos los elementos para colocarse como una de las terminales aéreas más importante del mundo, y es un factor para el impulso económico de municipios, como Nextlalpan, Tonanitla, Tecámac y Zumpango, así como para las industrias mexiquenses.

La Unidem solicitó que el Congreso local revise los planes de desarrollo municipales y el estatal, de las localidades aledañas a la terminal aérea, para que exista un crecimiento ordenado.

El presidente de Unidem, Víctor Castillo, recordó que la agrupación integra a más de 400 industrias nacionales y extranjeras, donde el elemento más importante de la cadena de valor, son los trabajadores, por lo que pidió al nuevo gobierno mexiquense que voltee a ver a la gente.

La industria de la capital del país, funciona en gran parte con mano de obra de mexiquenses, qué diario se trasladan por empleo durante dos o tres horas, y no se le da el valor adecuado, por lo que pidió defender a la gente, mejorar servicios y condiciones de vida en el Estado de México, porque hoy, con pasar dos kilómetros hacia la Ciudad de México hay una gran diferencia enorme en obras y servicios.

