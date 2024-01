La Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizada en Nezahuálcoyotl, emitió un boletín de búsqueda por Virginia Jezabel Ávila Hernández de 16 años, quien desapareció el pasado 26 de enero al salir del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente de la UNAM, ubicado en Iztacalco, Ciudad de México.

Amigos y familiares piden apoyo para localizar a la menor, quien salió a las 9:00 de la noche de la escuela y debió llegar cerca de las 11:00.

El señor Jorge Ávila padre de la menor acusó negligencia y falta de respuesta por parte de las autoridades de Chimalhuacán y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Virginia Jezabel Ávila Hernández

Lee también Cierran carretera Pachuca-Actopan; exigen justicia por muerte con violencia de niña de 10 años en su domicilio

“En la CDMX me dicen que como soy de Chimalhuacán debo ir allá, pero mi hija desapareció en la Ciudad. ‘Que sí estoy seguro, que sí ya revise la cámaras’, pero como si esa es tarea de ellos y ellos no me dejan hacer nada. Y en Chimalhuacán no hay personal, que no hay quien me gire los oficios", acusó el padre de Virginia Jezabel en entrevista con EL UNIVERSAL.

Mientras tanto, los padres de la menor se han dividido para llevar oficios, a hospitales, a las fiscalías pero nadie le ha respondido. Su hija lleva desaparecida 5 días.

“Tengo las fichas de alerta pero no hay una carpeta de investigación, mi esposa está muy mal. Sólo se echan la bolita”, dijo el señor Jorge.

Virginia Jezabel Ávila Hernández

Características de Virginia Jezabel Ávila Hernández

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Virginia Jezabel mide 1 metro 60 centímetros, es delgada. Tiene el cabello corto y desteñido. Usa braquets. Tiene un lunar en la barbilla de lado derecho y una cicatriz en la cabeza de lado izquierdo.

La última vez que la vieron vestía playera blanca, suéter color rosa, pantalón de mezclilla azul claro, tenis blancos y mochila rosita fresita.

Por su parte el CCH Oriente emitió un comunicado desde el día lunes en el que informó que se ha brindado orientación a la familia. “señalamos que estamos colaborando de manera estrecha con las autoridades competentes”.

Lee también Sentencian a 215 años de prisión a feminicida en Chalco

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rcr