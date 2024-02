Tultitlán, Mex.- Con el nombre de la escritora y periodista Elena Poniatowska, fue inaugurada una Ágora y Biblioteca en la colonia San Pablo de las Salinas, obra que significó una inversión de más de 100 millones de pesos del gobierno de México.

El lugar donde se levantó este espacio cultural en 15 mil metros cuadrados, se encontraba abandonado y ahora la población podrá acceder a talleres culturales, talleres de gastronomía, belleza, danza, ludoteca, biblioteca, comedores, auditorio y áreas al aire libre.

Al hacer un llamado a la población para que aprovechen el nuevo espacio, en su intervención, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dio la bienvenida a Elena Poniatowska, destacando que fue la primera mujer en ser reconocida como premio nacional de periodismo.

“Es un acto muy importante no solamente en lo que se refiere a la infraestructura sino a lo que se refiere a la parte social. Qué es lo busca el gobierno federal, busca no solamente el que se hagan obras sino es el que se muevan consciencias y que se realicen obras tendientes a ofrecer algo mejor a la población. A todos aquellos que necesitan un espacio digno para pode desarrollar habilidades y sensibilidad”, dijo Gómez.

Por su parte, al hacer uso de la palabra como invitada especial, Poniatowska puntualizó: “Así como se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, también el libro nos salva de la falta de incentivos, los libros son compañeros de vida. Leer es una forma de vida y muchos mexicanos hemos logrado superar tragos amargos y fracasos gracias a un libro”.

La escritora de 91 años de edad y galardonada con el premio Cervantes de literatura rememoró a diversos personajes de la literatura y sus respectivas enseñanzas como José Revueltas, Gabriel García Márquez, Rosario Castellanos, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Octavio Paz, entre otros.

“Los libros los vivo, los respiro, me despiertan y a veces también, la realidad me envuelve en su gruesa capa negra y no logro encontrar el camino, pero suena el timbre de la puerta de mi casa y corro a abrir. Un mensajero metiendo un paquete envuelto en papel estraza y sé que es un libro que desde su primera página, me hará sentir que soy la mujer mejor acompañada del mundo”, finalizó Elena.

Mientras que el Secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer Falcón, informó que la obra comenzó en el 2020, teniendo retraso de un año y medio en su edificación y al lograrse, se convierte en una pieza fundamental para la construcción de una ciudadanía y de un país más justo.

