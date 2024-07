Chimalhuacán, Méx.-Luego de las afectaciones que ocasionaron las lluvias del 26 de junio y el 1 de julio en varias colonias de Chimalhuacán, 50 familias que sufrieron pérdidas patrimoniales, recibieron colchones matrimoniales e individuales, cobijas, despensas y zapatos para niños.

Algunos de los damnificados aún esperan que el gobierno del Estado de México y el ayuntamiento les entreguen ayuda económica porque muchos de ellos aún no han repuesto sus muebles y aparatos electrodomésticos que se les echaron a perder por las aguas residuales y pluviales que se introdujeron a sus hogares.

Una de ellas es Ana, vecina del fraccionamiento San Lorenzo, quien aún no acababa de pagar unas literas, una lavadora, un refrigerador y una televisión cuando los perdió por el líquido que se metió a su casa la tarde del 26 de junio.

“Yo no estaba ese día en la casa porque me había ido a trabajar y sólo mis dos hijos menores se encontraban aquí cuando se inundó, me hablaron por teléfono muy asustados porque todo lo que teníamos en este cuarto que rentamos había quedado bajo el agua”, contó.

Los enseres que recibieron las 50 familias fueron enviados por el gobierno del Estado de México y entregados por personal de Protección Civil y por el gobierno local que encabeza la alcaldesa Xóchitl Flores.

Por lluvias en el Edomex, 50 familias sufrieron pérdidas patrimoniales en Chimalhuacán. Foto: Especial

Argelia Chávez Martínez, directora general de Protección Civil y Gestión del Riesgo, expresó a los damnificados que el apoyo fue una indicación directa de la gobernadora, Delfina Gómez, en respuesta a las gestiones de la edil de Chimalhuacán, Xóchitl Flores. Les informó a los residentes que resultaron afectados que se realizan más gestiones con el gobierno federal para dispersar más apoyo para ellos.

La presidenta municipal dio a conocer que por la lluvia de ese día familias de San Agustín, San Lorenzo, Arturo Montiel, Acuitlapilco, Cabecera Municipal, entre otras comunidades, fueron las que sufrieron más daños patrimoniales.

Xóchitl Flores confirmó que en los próximos días, los damnificados recibirán más apoyo del gobierno del Estado de México y del propio ayuntamiento, pues el cabildo aprobó destinar recursos para ese fin.

El 1 de julio, el Dren Chimalhuacán II se fracturó en su intersección con el Río de La Compañía, por lo que varias viviendas de las calles 7, 8, 9, 13, 14 y 17 de la colonia Arturo Montiel se anegaron de aguas negras.

Por la emergencia la alcaldesa morenista, Xóchitl Flores Jiménez, solicitó entonces la ayuda de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión del Agua del Estado de México para que se reparara la fisura que se presentó en ese afluente, además de que pidió al Ejército Mexicano que se implementara el Plan DN-IIII para ayudar a la población que vive en esa área de Chimalhuacán.

