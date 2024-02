Cuautitlán Izcalli, Mex. Para simplificar procesos, reducir cargas administrativas y dar certeza jurídica a la población que cuenta con algún negocio, el gobierno municipal puso en marcha la expedición de licencias de funcionamiento permanentes.

Los titulares de unidades económicas dentro del territorio municipal podrán obtener el documento, el cual aplica para comercios establecidos, servicios e industrias.

El objetivo es crear un ambiente propicio para el crecimiento de negocios y emprendimientos locales, ofreciendo el trámite de forma gratuita y con menos requisitos.

Licencia de funcionamiento permanente. Foto: Especial

“En este gobierno confiamos en ti, no pierdas la oportunidad de ser parte del progreso de Cuautitlán Izcalli, pues juntos, construiremos un futuro económico próspero y ordenado para nuestra ciudad”, comentó la alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco García.

El gobierno municipal precisa que puede existir una multa para aquellos que, tras una visita de verificación por parte del área de normatividad, no cuenten con la licencia vigente, no la exhiban en un lugar visible o no estén al corriente en el pago de derechos por venta de bebidas alcohólicas.

Para conocer más sobre cómo obtener la licencia de funcionamiento permanente, deben acudir a la Ventanilla Única de Gestión, ubicada en la entrada del edificio de OPERAGUA de lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm.

