Toluca, Méx.- Familiares de Jorge N, el conductor de la unidad de Flecha Roja siniestrada en la carretera México-Toluca el jueves 6 de abril, pidieron ayuda pues temen que la empresa le haya retirado el respaldo jurídico y sea responsabilizado al 100% del accidente en el que fallecieron tres personas y hubo 35 lesionados.

Jorge N, se encuentra en el Ministerio Público de Lerma, tras ser dado de alta del hospital en el que fue atendido por las contusiones, al que fue trasladado custodiado por la Guardia Nacional. "El día del accidente nadie de la empresa se comunicó conmigo o con mi cuñada, fue él quien llamó por teléfono, yo ese día tuve que pasar por muchas cosas, pero hasta ahora la empresa no ha dicho nada sobre el seguro, nos dejaron solos", alegó su pareja.

En entrevista con El Universal, la esposa del conductor, quien ha pedido reservar sus datos por temor a represalias, dijo que incluso la empresa le ordenó al chofer del autobús retirarse del lugar; sin embargo, "él se quedó para ayudar a las personas que en la medida de sus posibilidades, pues también estaba lesionado".

Indicó que el día del accidente, hubo declaraciones por parte de familiares de las víctimas y los propios involucrados en el accidente, quienes declararon que el conductor del autobús ayudó a todos los que pudo, pero "no tiene respaldo de la empresa, no se han presentado para ayudarlo y nosotros no tenemos dinero para cubrir los gastos médicos ni funerarios, tendría que ser la empresa que pague con el seguro de los pasajeros", agregó.

Camión de pasajeros vuelca sobre la carretera Toluca-México. Foto: Especial

¿Informaron del mal estado del autobús?

Dijo que el conductor de la unidad aún está mal de salud, lo ve desorientado, además de en crisis por la tragedia que vivió, toda vez que antes de salir a trabajar ya había informado que la unidad estaba en mal estado y con algunas fallas mecánicas. "Me parece que hay un reglamento y que las unidades no deben rebasar ciertos años, pero no le hicieron caso.

De acuerdo con la señora, Jorge N tenía un horario de 04:00 de la mañana a 23:00 horas, por una paga de 5 mil pesos, contando la comisión, además recibía "presiones" porque no ingresaba el dinero suficiente de pasaje.

Jorge N, tenía cerca de cuatro o cinco meses laborando como chofer de esta empresa, anteriormente trabajó en Bonafont, en otras empresas y había perdido el trabajo durante la pandemia, pues se contagió de Covid -19 y casi perdió la vida, pero "le costó mucho conseguir trabajo y ahora estamos así".

Es padre de tres hijos, además se hace cargo de la hija de una de sus hermanas que falleció recientemente y tiene tres hijos de su actual esposa, de quienes no se hace cargo al 100%, pero son parte de su responsabilidad, platicó la señora.

Por esta razón y ante la posibilidad de tener que hacer frente a todos los gastos de los lesionados, pidió ayuda y que la empresa se haga responsable del seguro y lo que corresponda.





Autobuses Flecha Roja. Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL



