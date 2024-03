Tlalnepantla, Méx. “¡Todos somos hoy listón verde!”, “¡Todos somos A.R.A.!”, gritaron vecinos y familiares de la niña que fue agredida por su padrino, frente a los juzgados penales de Barrientos, donde bloquearon la carretera México-Cuautitlán en protesta por la suspensión de la audiencia.

Norma, la madre de la niña, informó que la audiencia fue cancelada porque el imputado no fue notificado que debía presentarse. De acuerdo con los hechos, la menor de nueve años, fue agredida sexualmente por su tío, quien también es su padrino, quien le habría dejado marcas de mordidas en zonas íntimas de su cuerpo.

La madre de la víctima tenía esperanza que el juez reconsiderara haber dejado en libertad al presunto agresor, quien salió del penal de Barrientos el pasado 11 de marzo. Al enterarse que la audiencia no se llevaría a cabo, un grupo de familiares y vecinos acompañó a la madre para protestar.

Familiares extendieron mantas y carteles bloquearon la calle Ejército del Trabajo y la carretera México Cuautitlán en ambos sentidos frente al penal y juzgados de Barrientos. Foto: Especial

Extendiendo mantas y carteles bloquearon la calle Ejército del Trabajo y la carretera México Cuautitlán en ambos sentidos frente al penal y juzgados de Barrientos, donde cuestionaron el trabajo del personal de justicia.

“La familia no está sola, A.R.A. -como llaman a la víctima- no está sola y por eso estamos aquí, todos somos hoy 'Listón Verde', todos somos A.R.A.!”, y “¡Los niños no mienten!”.

El uso de listón verde es para rechazar el abuso infantil y señalar que los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan y no se matan, señalaron vecinos de la comunidad de El Vidrio de Nicolás Romero, que acompañaron a la familia de la víctima.

