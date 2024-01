Toluca, Méx.- Mónica Reyes optó por comprar cola de res a cambio de carne o pollo, pues los precios de algunos productos de la canasta básica están tan elevados que es necesario buscar alternativas para preparar los alimentos del día. Si bien este platillo no es popular en su familia, por lo menos alcanzará para que todos se alimenten un día, con arroz blanco: “hay que llenar a los hijos con algo”.

Dijo que es imposible comprar un kilo de jitomate en 60 pesos, porque para la sopa, el guisado y casi para todos los platillos lo utiliza, de modo que necesita hasta tres kilos para media semana, y eso implica la mitad del gasto de cinco días.

En su caso, preparar alimentos en caldillo de jitomate, tomate, combinado con chile verde es un lujo; suman cuatro en casa y la alternativa es preparar sopas secas como codito, o usar puré de tomate, que es menos costoso y se rebaja con agua. Explicó que el problema es que en su casa hay tres niños, tres adultos mayores y un matrimonio, es decir, “son muchas bocas por alimentar y la verdad es que no hay dinero que alcance”.

En el caso de Selene Castillo, destacó que los precios del jitomate y el tomate son muy altos, por tanto las familias deben analizar muy bien qué comer a diario para distribuir el dinero, porque “todo está carísimo, todo está por las nubes y el salario es muy bajo”.

“La cuesta de enero se está poniendo fea”

Refirió que alternativas a la carne de pollo o res, está la sopa de verduras, sopa de pasta, aunque reconoció que los niños y jóvenes no quieren ese tipo de alimentos, por lo que difícilmente logran satisfacer las demandas de todos en el hogar. Dijo que en su casa son cuatro las personas que trabajan, pero no logran sacar los gastos, pues a principios de año también deben estar atentos a pagar predial, agua, luz, gas, otros gastos que son primordiales y que no son faćiles, pues pese a los ajustes al salario, no alcanza el dinero.

“La cuesta de enero se está poniendo fea, a eso agregue lo que debemos pagar y que no está fácil de obtener, a veces hasta tener dos o más trabajos se hace necesario”, dijo.

En el mercado 16 de septiembre, uno de los más populares de la capital mexiquense, los precios se han disparado, aunque es más barato en relación con recauderías y carnicerías en las colonias, donde los costos están hasta 15% más elevados en comparación con los mercados. Por ejemplo, el kilo de pechuga de pollo cuesta 100 pesos y la carne de res ha llegado a los 200 pesos, mientras que la de cerdo cuesta 85 pesos por kilo de maciza, el huevo alcanza los 50 pesos por kilo en menudeo, los mayoristas los ofertan entre 35 y 40 pesos, depende de la marca y el tamaño de cada blanquillo.

El frijol cuesta 50 pesos el kilo, el jitomate 60 pesos por kilo, el chile 35 pesos, el limón 34 y 35 pesos, la cebolla en 45 pesos y el azúcar entre 60 y 85 pesos el kilo dependiendo de la marca, el papel higiénico en 25 y 45 pesos dependiendo la marca.

