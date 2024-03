Nezahualcóyotl, Méx. Debido a una fuga en el ramal Tláhuac-Mixquic, del cual forma parte el Tanque La Caldera que se ubica en Los Reyes La Paz, ocho colonias de Nezahualcóyotl no tienen abasto de agua potable, lo que afecta a miles de habitantes del municipio.

Desde la mañana de este martes, decenas de vecinos de la colonia Loma Bonita bloquearon la avenida Texcoco, en el límite con Los Reyes La Paz y la alcaldía capitalina de Iztapalapa, para exigir a las autoridades que restablezcan el suministro de agua potable.

“Estamos aquí para manifestarnos porque ya vamos para dos meses que estamos sin agua. Hemos tenido que comprar pipas, pero hay gente que ya no tenemos para comprar y no es por otra cosa que estemos haciendo manifestaciones”, dijo José Isabel, uno de los residentes inconformes.

“Estamos bloqueando porque no nos da solución ODAPAS, no vienen a dar la cara y las pipas no nos surten tampoco, no llegan las pipas de ODAPAS y por eso estamos en manifestación aquí porque queremos solución”, comentó otra de las habitantes.

Los vecinos de las colonias Benito Juárez, Vicente Villada, El Sol, Las Águilas, Juárez Pantitlán, Reforma y Loma Bonita, denunciaron que tienen que desembolsar entre mil 600 y mil 800 pesos para que les surtan una pipa de 10 mil litros. Se cooperan entre varios para adquirirla porque los conductores solo les ofrecen el servicio si les pagan toda la capacidad de los carros cisterna.

Otros les venden mínimo mil litros en 180 pesos y en la noche pagan hasta 250 pesos por la misma cantidad, por lo que las familias se han descapitalizado.

Los problemas para los vecinos de esa zona del municipio se agudizaron en las últimas semanas porque antes se descompuso un pozo que los abastecía y ahora con la fuga en el ramal que administra la Comisión Nacional del Agua, la situación es más complicada para ellos.

Personal del ayuntamiento se presentó en el lugar del bloqueo para ofrecerles la distribución de agua a través de pipas, pero los vecinos exigen que se restablezca el servicio en sus redes domésticas.

Aunque el Tanque La Caldera se ubica en el municipio vecino de Los Reyes La Paz, las autoridades de ese ayuntamiento informaron que no tienen detectado problema de desabasto en las colonias cercanas.

