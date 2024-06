Tultepec.- Hay 96 locales en el mercado de San Pablito que no cuentan con los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la venta de pirotecnia, luego de la reconstrucción del lugar tras el accidente del 20 de diciembre del 2016 que dejó 46 personas fallecidas y 80 más lesionadas.

“Saben que abrimos, pero estamos tolerados y no hay como trabajar todos parejos. Después de la explosión se suspendieron permisos más no se cancelaron y justo lo que buscamos es que la Sedena ya nos libere. Somos gente trabajadora. Queremos trabajar bajo un régimen, bajo la ley, no nos estamos negando a cumplir”, dijo en entrevista para EL UNIVERSAL, Elizabeth Mancera, presidenta de la mesa directiva del mercado de San Pablito.

Antes de la explosión, dijo, los 300 locales tenían permiso de la Sedena a pesar de no cumplir con las medidas de distancia que estipulaban de 100 metros entre el último puesto y la avenida San Pablito; posterior al accidente redujeron la medida a 60 metros y les faltan cinco para poder cumplir dicha reglamentación.

A poco más de un mes de que comience la temporada alta de venta para los pirotécnicos, la preocupación es que sean sancionados aún cuando han buscado los canales de comunicación y no se niegan a implementar las medidas de seguridad necesarias; afirmando que de los 96 locales, no todos abren precisamente por no tener el permiso y los demás, al ver operativo, cierran.

El accidente ocurrió el 20 de diciembre del 2016 y para finales del 2018 concluyó la construcción de los 300 locales, sin embargo, de estos, 96 se han mantenido desde entonces sin la liberación de los permisos, por lo que buscarán el apoyo del gobierno del Estado de México para obtenerlos.

“Es más factible que trabajemos todos en regla a que estén unos abriendo aunque no se tengan permisos. No hay nada como que todos trabajemos bajo la misma línea y bajo el mismo orden. Somos los más interesados en sacar los permisos porque es una incertidumbre tremenda”, apuntó Mancera.

Además, puntualizó que el mercado de San Pablito tiene 24 años de existencia y los comerciantes afectados son de los más longevos, los iniciadores del sitio, quienes no se niegan a regularizar la situación, esperando la apertura de la Sedena incluso con las reservas que puedan tener por la llegada de nuevas construcciones a los alrededores.

“Realmente nunca hemos cumplido con las medidas que dice Sedena. Antes de la explosión los 300 locales tenían permiso. Ahorita nos argumentan que por las casas, pero el mercado fue primero que todas las casas y la avenida de San Pablito la cedió el mercado, solo que no pensamos que a futuro nos fuera a afectar”, explicó la presidenta de la mesa directiva del mercado de San Pablito.









