Tultepec, Méx.— “Ahí van poco a poco, pero sí están cumpliendo, ya están habilitando avenidas. En la semana que viene o la otra ya empiezan a pavimentar la avenida Potrero y en avenida Recursos Hidráulicos ya rehabilitaron un paso y en la Doctores también; falta el apoyo a comerciantes y ya iremos viendo de qué manera avanza todo”, dijo Jonathan García, habitante del ejido de Teyahualco.

Los vecinos de esta comunidad mantuvieron en paro las obras de la ampliación del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante una semana, en protesta por lo que ellos aseguraron fueron incumplimientos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), al tener vialidades dañadas y comercios con bajas ventas, derivado de las obras.

Ahora, después del diálogo con autoridades del gobierno federal, refirieron que los acuerdos sí se han estado cumpliendo y esperan que todo continúe de esa forma.

“Sobre la reparación de las casas todavía no hay nada. De los asuntos prioritarios que quedamos, al 30 de agosto no van a estar terminados, pero al menos estarán avanzados; y entendemos que esto es un proceso, no será de la noche a la mañana (...)”, agregó García.

Los comerciantes esperan que se levante el censo con los datos de aquellos que sufrieron pérdidas en sus ventas.