Cuautitlán Izcalli, Mex.- Los autodenominados “Amigos del Río Cuautitlán”, celebraron su quinta carrera atlética para recaudar fondos que les permitan seguir realizando acciones en pro de la preservación de este espacio natural, buscando con ello que la población se apropie del lugar y se eviten más invasiones en la periferia.

Con lo recaudado de las carreras, una parte se va a premiaciones y otra la destinan para comprar herramientas que usan para salir a limpiar. Ya trabajan en la rehabilitación de un gimnasio público que se encuentra en el lugar, a la altura de la colonia Valle de la Hacienda; y ya piensan en la habilitación de un espacio para adultos mayores en la parte norte del Río Cuautitlán.

“Hemos tenido desde hace años comunicación con los gobiernos municipales porque este espacio hay que cuidarlo y preservarlo, ya que tenemos el problema de invasores, hay gente que viene y empiezan a construir, sobre todo en la parte oriente del río, en lo que está pegado a Valle de la Hacienda y los gobiernos poco han podido hacer”, dijo Omar Martínez Gómez, integrante del colectivo “Amigos del Río Cuautitlán”.

Carrera atlética busca limpiar espacios naturales. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

La gente sale a caminar, correr y pasear en bicicleta o con sus mascotas, lo que ha ayudado a contener que llegue más gente a querer asentarse en las faldas del río, incluso construyendo en lo que todavía forma parte de una zona federal, sin que ningún gobierno municipal intervenga, desde hace décadas.

Algunos de los participantes, mayores de edad, contaron que con anterioridad el agua era limpia y no se tenía la problemática de la basura que arroja la gente al embalse, lo que consideraron no es culpa de ninguno de los gobiernos municipales que han pasado sino de la población que no tiene la cultura.

“Con actividades como esta, le damos vida. Provocamos que la gente se apropie del lugar con actividades culturales y ambientales y se evita que existan invasores”, agregó Omar Martínez.

Detectan participación positiva de la gente, generando un chat en grupo para poder reportar en tiempo real las diferentes situaciones que puedan acontecer en el río, ya sea para recoger la basura que se acumula o para alertar de temas de inseguridad, pues la zona no cuenta con iluminación y hay vecinos que caminan por ahí o andan en bicicleta para dirigirse a sus trabajos.

