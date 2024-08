NAUCALPAN, Méx.- Luego de adquirir y vivir por más de 40 años en colonias como La Mancha , San Antonio Zomeyucan y San Lorenzo Totolinga, cerca de 2 mil adultos mayores buscan aún lograr escrituración de sus predios, señaló Esther Tapia Vázquez de la Unión de la Alianza Única Del Valle de México, asociación civil.

“Tengo 40 años buscando tener escrituras, desde los 27 años cuando compramos y llegamos a vivir a mi terreno, ahora tengo 67 años y aún no tengo papeles” , afirmó Socorro Pineda Vargas quien vive en La Mancha II, acompañada de un numeroso grupo de adultos mayores que no tienen escrituras de sus propiedades en las que han habitado por más de cuatro décadas.

“Tenemos años tramitando la tenencia de la tierra y escrituración de cerca de 2 mil familias que viven en colonias como San Antonio Zomeyucan, Plan de Ayala, Manchas, Lomas de Cadete, San Lorenzo Totolinga y San Francisco Chimalpa”, indicó Esther Tapia al salir de una reunión con el Colegio de Notarios, autoridades federales y estatales. Presiente Colegio de Notarios, Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS) y del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS).

En esta reunión “buscamos que estas personas no paguen 27 mil pesos por una inscripción”, para lograr la escrituración de sus propiedades, pero sí montos de mil 500 a dos mil pesos, porque son abuelos, desempleados , sin jubilación que van al día y que no podrían pagar esos montos, por lo que piden una reforma al Código Financiero del Estado de México.

No obstante no son los únicos que no tienen certeza jurídica de los terrenos que habitan, pues tan sólo en Naucalpan hay 200 asentamientos que no tienen escrituras, apuntó la asesora legal.

“Todos estos adultos mayores pagan Predial, agua, energía eléctrica e impuestos y por más de tres décadas no han logrado escriturar sus propiedades que están en colonias populares consolidadas”, apuntó Esther Tapia.

