¿Vuelo cancelado? Compensaciones de otros países vs. de México

Que tu vuelo sea cancelado resulta igual de molesto y estresante en cualquier parte del mundo. Sin embargo, las reglas de compensación de las aerolíneas sí pueden variar bastante entre un país y otro. Para que te des una idea, hacemos una pequeña comparación entre las regulaciones que existen en México y las que se aplican en algunas otras naciones.

En México

De acuerdo con la Ley de Aviación Civil, cuando tu vuelo se cancela por causas atribuibles a la aerolínea, ésta debe compensarte con alguna de las siguientes 3 opciones.

a) Reintegrarte el precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada de tu viaje.

b) Ofrecerte transporte sustituto en el primer vuelo disponible. Mientras eso sucede deben proporcionarte, como mínimo y sin cargo: llamadas telefónicas o envío de correos electrónicos, alimentos acordes con el tiempo de espera, alojamiento en caso de que la espera requiera pernocta y, si el hotel está retirado del aeropuerto, transporte terrestre.

c) Transportarte en la fecha posterior que a ti te convenga, hacia el mismo destino.

Si eliges las opciones A o C, la aerolínea también tiene que cubrir una indemnización de mínimo 25% del precio que pagaste por el boleto o la parte no realizada del viaje.

Foto: iStock

En Estados Unidos

En nuestro país vecino las aerolíneas NO están obligadas por ley a compensar a los pasajeros cuando sus vuelos están retrasados o son cancelados, de acuerdo con el Departamento de Transporte. Solamente se requiere una compensación cuando un pasajero se queda sin lugar porque el vuelo está sobrevendido.

Esto aplica para las rutas que parten desde Estados Unidos o aterrizan dentro del país. Sin embargo, en vuelos internacionales pueden aplicar leyes distintas que sí te garanticen compensación estando allá.

Así compensan las principales 3 líneas aéreas del país.

La aerolínea American Airlines especifica en su sitio web que, ante una cancelación, te programan una salida en el siguiente vuelo con lugares disponibles; esto puede ser en una ruta de la misma empresa u otra con la cual estén asociados. Si no aceptas el transporte alterno o no hay nada disponible, te reembolsan el costo del boleto.



United dice en su sitio web que, si un vuelo se cancela, “buscamos de manera activa formas de ayudarlo a continuar con sus planes y es posible que ya le hayamos encontrado un vuelo nuevo”. Si el cambio no es automático, es posible unirse a listas de espera o pedir asistencia.

Delta también se encarga de asignarte otro vuelo. Adicionalmente, esta aerolínea sí provee hospedaje en algunos casos, con base en disponibilidad en hoteles asociados o mediante vouchers que cubren hasta 100 dólares de la tarifa que vas a pagar.

Foto: iStock

En Canadá

De acuerdo con la entidad reguladora en el país norteamericano, la Canadian Transportation Agency, si un vuelo es cancelado por causas atribuibles a la aerolínea y que no son requeridas por seguridad, la empresa debe otorgar lo siguiente: asistencia, transporte alterno o devolución, y una compensación por la inconveniencia.

Asistencia

Esto incluye acceso a llamadas o internet sin costo, además de cantidades razonables de comida y alojamiento en caso de ser necesario, incluyendo transporte terrestre si el hotel no es inmediato al aeropuerto.

Transporte alterno

Aquí es donde puedes aceptar que la aerolínea te haga llegar a tu destino sin cargo extra o te dé un reembolso. La manera de proceder varía si la línea aérea es grande o pequeña.

Las aerolíneas grandes deben darte un lugar en el próximo vuelo operado por ellos o por una empresa con que tengan acuerdos comerciales; este avión debe partir dentro de las 9 horas siguientes a la hora del vuelo original. Si no es posible cumplir con el plazo de 9 horas, se busca un vuelo de cualquier aerolínea; tiene que partir dentro de las 48 horas siguientes a la hora indicada en el boleto original.

Si aun así el plazo no se cumple, te tienen que conseguir un vuelo de cualquier aerolínea en un aeropuerto cercano, con transporte terrestre incluido.

Para las aerolíneas pequeñas no hay límites de horas para conseguir el siguiente vuelo. Puede ser otra ruta razonable desde el mismo aeropuerto o con una empresa socia, pero no están obligadas a acudir con la competencia.

Si pides el reembolso pero tu vuelo era de conexión y ya estás en tu primera escala, la aerolínea debe regresarte sin costo y darte el reembolso entero como si no hubieras viajado.

Actualmente no se aceptan los reembolsos en forma de vouchers, pero esto cambiará en septiembre de 2022. Solo será válido compensarte así si el voucher no expira y si tú mismo eliges esta modalidad.

Compensación

La cantidad de dinero con que te indemnizan depende del tiempo que duró la inconveniencia. Las aerolíneas grandes pagan desde 400 dólares canadienses (6 mil 324 pesos) si el pasajero llega de 3 a 4 horas tarde a su destino, y dan hasta mil dólares (15 mil 810 pesos) si se superan las 9 horas.

Las aerolíneas pequeñas dan desde 125 dólares (mil 976 pesos) hasta 500 dólares (7 mil 925 pesos).

A los pasajeros que eligen reembolsos, las aerolíneas grandes les dan 400 dólares y, las pequeñas, 125.

Foto: Unsplash. Jason Hafso

Unión Europea

Sí existen regulaciones que deben cumplir las aerolíneas que operan en los países miembros de la Unión Europea. Para poder hacer válidos tus derechos debe cumplirse una de las siguientes condiciones, según explica el sitio web Simple Flying:

-Tu vuelo se realiza dentro de la Unión Europea y puede ser operado por una aerolínea de la región o externa.

-Si tu vuelo aterriza en la Unión Europea desde el exterior y es operado exclusivamente por una aerolínea de la región.

-Tu vuelo sale de la Unión Europea hacia otro país, siendo operado por una aerolínea local o externa.

Tienes derecho a elegir que te reembolsen tu boleto completo/la parte que no ocupaste o pedir que te asignen otro vuelo; si esta última es tu opción, deben asistirte con comida, medios de comunicación y, si es necesario, hospedaje.

También existen compensaciones, que dependen de lo largo que sea el vuelo cancelado. Las cantidades van desde 250 euros (5 mil 213 pesos) hasta 600 euros (12 mil 511 pesos), según Euronews.

Leer más: ¿Por qué están cancelando tantos vuelos en Europa?

Leer más: La cascada submarina y otros destinos con ilusiones ópticas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters