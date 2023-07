Nuevo Nayarit es uno de los destinos del corredor turístico de Riviera Nayarit. El entorno es idílico: detrás están las imponentes montañas de la Sierra Madre Occidental y, enfrente, la Bahía de Banderas. El trayecto, desde el aeropuerto más cercano, el de Puerto Vallarta, es de unos 20 minutos.

En ese paraíso se encuentra Vidanta Nuevo Vallarta, un gigantesco desarrollo turístico que ofrece diversos hoteles, opciones gastronómicas, compras, espectáculos y mucho más. Te contamos cómo es.

¿Qué es Vidanta Nuevo Vallarta?

Es un destino por sí solo. Es un moderno y enorme complejo turístico en medio de una tupida vegetación selvática, con un río y pasarelas de madera que te conducen a lujosas y modernas torres de hospedaje. Ofrece cinco hoteles de lujo, centros de entretenimiento, gastronómicos y playa. Es el desarrollo más grande de Vidanta.

Elige tu hotel en Vidanta

Vidanta Nuevo Vallarta concentra cinco hoteles: Mayan Palace, The Grand Mayan, The Grand Bliss, Grand Luxxe y The Estates, el más lujoso y pequeño (con 54 habitaciones y suites). Cada uno tiene su personalidad: para familias se recomienda Mayan Palace o The Grand Mayan; para adultos (aunque no son exclusivos) Grand Luxxe y The Estates. Todos, en plan europeo.

Foto: Grupo Vidanta

Un centro de espectáculos propio

En forma de grandes palapas y enormes columnas blancas, justo en el corazón de Vidanta Nuevo Vallarta, se levanta Santuario, el centro de espectáculos del desarrollo. En el día, puedes disfrutar de smoothies, postres o fruta en sus terrazas y cafeterías; por las noches, se presentan conciertos, acrobacias y otros shows. Las actuaciones cambian cada noche.

Un paraíso gastronómico

¿Qué sería de las vacaciones sin un buen almuerzo o una cena? Aquí tendrás opciones que, seguramente, no terminarás de conocer durante tu estancia. Son más de 35 restaurantes y bares. Entre los destacados, no olvides Bistro Bleu (francés), Gong (asiático) y Brezza (mediterráneo). Son accesibles para todos los huéspedes, pero algunos requieren reservación.

Foto: Grupo Vidanta

Vidanta Concert Series

Como parte de las opciones de entretenimiento, se creó Vidanta Concert Series: conciertos con artistas reconocidos. El escenario está en el centro de convenciones, con aforo para dos mil 400 personas. Las próximas presentaciones incluyen a Emmanuel, Pandora y Flans, María José, Scott Stapp, Sebastián Yatra...

Golf

El golf es uno de los atractivos del destino. Cuenta con 18 hoyos y fue diseñado por el exgolfista australiano Greg Norman. Es sede del torneo México Open at Vidanta, avalado por la PGA. Pero también hay dos campos más: El Campo Nayar, de 18 hoyos; y The Lakes, de 10 hoyos, con una academia y tienda especializada.

Albercas

Dispone de 30 albercas repartidas en todo el resort. Algunas están en rooftops; otras más pertenecen al kid’s club; las hay exclusivas para adultos; algunas son infinity pools; incluso hay una alberca de olas con un tobogán que baja desde una pirámide maya, y hasta un río lento.

Foto: Grupo Vidanta

Los laberintos del paraíso

El complejo es gigante. Si decides dar un paseo a pie, tendrás que utilizar sus más de 8 kilómetros de senderos y puentes de madera. No es raro que te pierdas entre tanto cruce y selva.

Teleférico único en el mundo

En Vidanta Nuevo Vallarta está el único teleférico en un resort de playa en el mundo. Se llama SkyDream y está fabricado por la empresa austriaca Dopplemayr. Actualmente cuenta con tres estaciones para conectar varias zonas del complejo, y se habilitarán dos más cuando abran al público los parques temáticos. Sus cabinas tienen capacidad para cuatro y seis personas. En total, será un trayecto de más de seis kilómetros.

Foto: Grupo Vidanta

De compras

Hay un centro comercial de tres pisos con vistas a un par de lagos, fuentes y caminos de madera elevados. Tiene un pequeño supermercado, un mercado gourmet, una chocolatería, boutiques de ropa y de artesanías mexicanas, joyerías y restaurantes.

Vidanta World

Aún en construcción, se trata de tres parques temáticos con juegos mecánicos y atracciones diversas: Dream Park Inmersivo, con ruinas antiguas en la selva; Acuático, con toboganes y atracciones de agua; y otro más enfocado en descubrir la naturaleza. También se construye un teatro que será casa del Cirque du Soleil. Se abrirán por etapas y la primera está planeada para noviembre de este año.

Más numeros de Vidanta Nuevo Vallarta

1,011 hectáreas ocupa todo el complejo (casi dos veces el Bosque de Chapultepec).

50 metros es la altura máxima que ocupa el teleférico.

1.6 kilómetros totales de playa.

2,384 habitaciones repartidas entre los cinco hoteles.

