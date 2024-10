¡Play ball! Estamos a un par de días de presenciar el inicio de la Serie Mundial 2024 entre Los Angeles Dodgers y los New York Yankees, las 2 franquicias más famosas del béisbol estadounidense que, tras 43 años, se volverán a disputar el Trofeo del Comisionado.

Para ir calentando motores, te proponemos visitar la MLB Clubhouse, una experiencia que fusiona béisbol, arte, música y gastronomía.

¿En qué consiste la MLB Clubhouse?

MLB Clubhouse se divide en 3 salas y una terraza, cada una con diferentes actividades y atractivos.

Foto: Omar Moreno/El Universal

En una de las paredes del primer nivel se exhiben camisetas de equipos como Yankees, Dodgers, Rays y Padres. Detrás de la misma, hay una colección de cascos de todos los equipos de la MLB, decorados con chaquira y diseños huicholes.

En la misma planta encontrarás mercancía oficial de algunas escuadras de la MLB y una pequeña exposición de la historia de las icónicas gorras beisboleras.

A un costado hay una maquinita arcade con una garra para sacar pelotitas con papelitos en su interior que se canjean por premios: calcetines, pop sockets, mochilas, etcétera.

Foto: Omar Moreno/El Universal

Hora de ponerse un overol de protección para entrar a una caja de bateo donde se lanzan y batean pelotitas de pintura hacia un lienzo en blanco y crear una 'obra de arte'.

Se instalaron un par de photo opportunities: una réplica de un dugout (banca de los equipos) y un espejo circular que parece una pelota.

Foto: Omar Moreno/El Universal

El segundo nivel es aun más interactivo: una gran zona de juegos. Comienza en una cabina de fotos; la inteligencia artificial te dibuja como si fueras un jugador de tu equipo favorito.

Otra de las actividades consiste en ponerse un guante e intentar atrapar una pelota, pero hay que aventarse a la alberca de espuma.

Si lo tuyo es el pitcheo, pasa a la zona de lanzamiento a probar tus habilidades. Mide la velocidad de tu tiro intentando meter 3 bolas a los agujeros de una red (la zona de strike).

Reta tus reflejos en el área 'Reflex': una torre con un par de brazos de los que cuelgan pelotas que, al activar un botón, caen aleatoriamente... a ver si logras atraparlas todas.

Foto: Omar Moreno/El Universal

La última experiencia se vive en una gran caja de bateo donde te enseñan la técnica correcta para batear. Además, una máquina lanza unas pelotas para que practiques y las conectes como si fueras un pelotero de grandes ligas.

Una vez terminado este 'circuito de entrenamiento', la tercera planta es mucho más 'de chill', con una fuente de sodas/bar (con cerveza, refrescos en vasitos de tu equipo favorito o un sundae servido en un casco), un área de comida (hamburguesa de carne wagyu, sándwich de salchicha de res, nachos o boneless). Tiene sillones y sillas con asientos en forma de guante frente a 3 grandes pantallas donde se transmiten partidos.

Detrás de una cortina negra, se instaló un karaoke para cantar a todo pulmón una lista de 39 rolas en inglés y español como El Rey, de José Alfredo Jiménez; La Chamba, de Arcángel; Empire State of Mind, de Jay-Z, Gracias, de Grupo Firme; o las clásicas, como Eye of the Tiger, de Survivor; y Sweet Caroline, de Neil Diamond.

En la terraza, en el último nivel, se colocó la escultura de un beisbolista y un par de pelotas gigantes intervenidas artísticamente. Son un gran spot fotográfico, con vistas muy bonitas de la ciudad.

¿Dónde está la MLB Clubhouse?

En la zona de Polanco, a espaldas del centro comercial Antara y a un costado del Museo Soumaya y Plaza Carso.

La dirección es Ferrocarril de Cuernavaca 780, Colonia Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo.

¿Cuánto cuesta entrar a la MLB Clubhouse?

La entrada a MLB Clubhouse es gratuita, aunque es indispensable registrarse previamente en la página oficial.

Los alimentos y mercancía que se ofrecen dentro de la experiencia van por tu cuenta.

¿Hasta cuándo estará la MLB Clubhouse?

MLB Clubhouse abrió sus puertas al público el 22 de octubre y estará disponible hasta el 3 de noviembre, una vez que se defina al campeón de la Serie Mundial 2024.