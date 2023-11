Six Flags México dio el banderazo a la edición número 11 del festival Christmas in the Park, que evoca el espíritu navideño con varias atracciones, además de sus conocidos juegos mecánicos.

Nos lanzamos a la inauguración de este festival navideño y así vivimos la experiencia. Adelantamos que este año se está estrenando un nuevo show con láseres, pirotecnia y los Looney Tunes.

¿Hasta cuándo estará Christmas in the Park 2023?

El evento navideño de Six Flags México dio inicio el pasado viernes 24 de noviembre y se extenderá hasta el 21 de enero de 2024.

Foto: Omar Moreno/El Universal

La magia de este festival comienza a partir de las 6:00 p.m., cuando el parque se ilumina con miles de luces de colores.

¿Qué ver en Christmas in the Park 2023?

Desde que llegamos, pudimos ver niños y papás emocionados y asombrados por la iluminación del parque que, de acuerdo con Érika Berumen, gerente de relaciones públicas de Six Flags México , "esta siempre es el toque especial de Christmas in the Park”.

Las luces se adaptan a la zona donde están. Por ejemplo: el pueblo francés se decora con colores alusivos a la bandera francesa y el mexicano se pinta de verde, blanco y rojo.

Foto: Omar Moreno/El Universal

Por supuesto, el desfile Christmas Light Parade vuelve este año. Vimos a Superman, a la Mujer Maravilla y Batman en sus respectivos carros alegóricos. A nivel de calle, vimos pasar a Bugs Bunny, Speedy González y Marvin, todos bailando y conviviendo con los asistentes, al tiempo que acompañaban a algunos bailarines vestidos con atuendos de temporada.

En la atracción ‘La Casita de Dulces del Polo Norte’, los duendes y Santa Claus te guiarán en un pequeño recorrido por su fábrica de dulces. Incluso nos dieron a probar algunos, al igual que en ‘Las Posadas de Caramelo’, donde pasamos por varias casitas pidiendo posada. Bugs Bunny, Piolín y compañía saldrán a darte algunos dulces.

Sobre la fachada del Castillo de los Sueños se presenta un videomapping especial de Navidad con los Looney Tunes y sus amigos.

También nos deslizamos en una rampa de nieve para deslizarse sobre unas donas y, por todo el parque, hay fogatas para calentar unos deliciosos s’mores.

Foto: Omar Moreno/El Universal

Hay happenings especiales de personajes de la Liga de la Justicia, Looney Tunes y princesas para tomar la foto del recuerdo. Algunos de ellos tienen outfits navideños.

La novedad de Christmas in the Park 2023

Al respecto, Érika Berumen aseguró que cada año intentan innovar con algo diferente, por lo que en 2023, como el espectáculo Beyond Christmas, totalmente inédito.

Se trata de un show musical con participación de los Looney Tunes y el canto de una princesa, que se sincroniza con la iluminación parpadeante de los edificios.

Desde el techo del escenario un par de máquinas comienzan a tirar espuma que parece nieve.

También hay un show de láseres que te va a encantar. Finaliza con fuegos artificiales multicolores.

Foto: Omar Moreno/El Universal

A donde quiera que se mire, hay luces que convierten a Six Flags en un lugar mágico en el que se transmite una verdadera atmósfera navideña. Sin duda, este show (que es la antesala al encendido del árbol) es imperdible.

¿Cuánto cuesta Christmas in the Park 2023?

El boleto de un día tiene un precio de $1,099 pesos por persona, si compras en línea, y $1,200, directamente en taquilla. La entrada es para mayores de 1.20 metros de altura. Menores de esa estatura pagan $499 pesos, al igual que embarazadas, personas mayores o con discapacidad.

Érika Berumen nos dijo que las experiencias con costo adicional son el acceso a la rampa de nieve y los s’mores. Tienen un costo dinámico que va de los $100 a los $150 pesos, en el caso de la rampa, y $80 a $100 pesos, los s'mores.

Contacto

Boletos en la página web: sixflags.com.mx/mexico

Facebook: ‘Six Flags Mexico’.

Instagram: @sixflagsmexico.

