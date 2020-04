Recorridos virtuales creados para niños en 5 museos increíbles

En estos tiempos de contingencia por el coronavirus y cuarentena, muchos tienen en casa a sus chicos, quienes después de tantos días de encierro ya están frustrados y aburridos ¡y brincándonos en la cabeza! Afortunadamente, la tecnología que tanto los distrae y de la que habitualmente nos quejamos tanto,es nuestra mejor aliada y una ventana al exterior, a la que no podemos acceder por el momento.

Si tus niños ya se acabaron los capítulos de todas sus series favoritas, y ya hasta hablan con voz de caricatura de tantas que han visto, puedes ofrecerles una alternativa que, además, si te pones listo, se puede convertir en una experiencia educativa sin que se den (mucha) cuenta.

Resulta que varios museos infantiles en el mundo ofrecen tours virtuales que, bien llevados, pueden proveer a tus bendiciones de muchas horas de entretenimiento. La ventaja es que los niños son curiosos por naturaleza y te será fácil (espero) animarlos a explorar los sitios.

Ellos suelen ser más techies que nosotros, así que no te sorprendas si dominan los sitios mucho mejor que tú.

Aquí, 5 museos de que seguramente les llamarán la atención:

Museo de los Niños de Boston

El Boston Children's Museum fue creado por maestros de ciencia en ¡1913!, así que ha estado trabajando con educadores desde el principio. Además del tour virtual por sus salas, el museo te ofrece una amplia serie de actividades para la casa, muy útiles en este momento. Entre ellas está una que se llama 100 maneras de jugar que, seguro agradecerás, que ofrece a padres y cuidadores ideas para involucrar a los niños con el mundo que los rodea. Además, puedes suscribirte a su lista de correos. Diariamente te enviarán un correo electrónico con sugerencias de actividades para todos los días.

El vínculo para acceder al tour virtual es éste: https://www.bostonchildrensmuseum.org/museum-virtual-tour y para las actividades en casa: https://www.bostonchildrensmuseum.org/learning-resources

Acuario de la Bahía de Monterey

El Monterey Bay Aquarium ofrece videos a través de transmisiones en vivo desde sus webcams. La gran ventaja de éstos es que son medio hipnóticos y seguramente te ayudarán a tranquilizar a las fieras (if you know what i mean... #guiñoguiño). Hay algunos muy divertidos, como los que te permiten echar una ojeada a la exhibición de los pingüinos y a las nutrias; otros, mucho más tranquilos y relajantes, como los de las medusas, así como el del bosque de algas kelp, que también muestra tiburones leopardo y otras criaturas marinas. Para algo diferente, puedes ver la exhibición de los tiburones. Cuando las transmisiones no están en vivo (las cámaras están encendidas de 9:00 am a 9:00 pm), hay videos grabados.

El vínculo para entrar a las distintas cámaras es éste: https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams/

Museo y centro de cuentos de Roald Dahl

Si tus hijos son muy fans de Charlie y la Fábrica de Chocolates, Matilda, James y el Durazno Gigante o de Las Brujas, todas películas basadas en historias del escritor Roald Dahl, seguramente les interesará visitar virtualmente el museo y centro de cuentos del autor, ubicado en las afueras de Londres. Y, si aún no lo son, es una magnífica oportunidad para presentarles a este escritor que ha creado innumerables relatos para niños (y también para adultos). El museo ofrece un tour virtual que incluso explora los campiranos alrededores del recinto, en Buckinghamshire. Para estos días, también tiene una pestaña llamada Cosas para hacer en casa (Things to do indoors) en la que hay videos, juegos y guías para hacer manualidades.

El vínculo para el tour virtual es este: https://www.roalddahl.com/museum/visit/virtual-museum-tour y para las actividades en casa: https://www.roalddahl.com/things-to-do-indoors

El Museo Británico

Para chicos más grandes y más geeky, está el tour virtual del British Museum, una experiencia mucho más interactiva donde pueden ver, entre muchísimas otras cosas, la Piedra de Rosetta o una momia real. Los objetos en el tour interactivo pueden buscarse por era, región o tipo, y hay cientos de cosas interesantes como cucharas grabadas con frases divertidas de la era medieval o cuadernos de arcilla que usaban los niños en las escuelas de la antigua Mesopotamia. Al darle clic al objeto, se despliega una breve ficha informativa que provee de más contexto que las usuales en los museos. Para un chico curioso, son horas y horas de entretenimiento. Tip: para ti adulto ¡también está increíble!

El vínculo para el tour virtual interactivo del museo es: https://britishmuseum.withgoogle.com/

El Papalote Museo del Niño

El museo, ubicado en la Ciudad de México, ofrece un tour virtual en 360°, en combinación con Google Street View, que permite explorar algunas de sus salas. Este recorrido fue estrenado en 2018 con motivo de su 25 aniversario. Incluso se puede ver el exterior del museo y sus alrededores. El sitio ofrece también diversión cuando no puede visitarse. Si vas a la sección Papalote en casa encontrarás actividades, un blog y recomendaciones. En el apartado de Actividades, puedes encontrar experimentos y videos.

El camino (virtual) para llegar al tour es el siguiente: En tu navegador, teclea Google maps; una vez en los mapas, en el buscador escribe Papalote Museo del Niño; ya que abra la ficha del museo, dale clic a la foto; ahí se abrirá una ventana con varias opciones; de nuevo, da clic a la que dice 360° view y verás una columna de fotos. Desde ahí puedes acceder al tour virtual en las fotos que especifican que Google es el autor (la tercera de arriba para abajo, por ejemplo). El vínculo para la sección de Papalote en casa es: https://papaloteencasa.org/