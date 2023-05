Si has viajado en avión, sabes que es posible utilizar tu celular de manera habitual pero, al despegar y aterrizar, la tripulación te pide que actives el modo avión de tu dispositivo móvil para evitar accidentes. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan riesgoso es no acatar la medida?

Los celulares nos permiten conectarnos a internet para poder trabajar, entretenernos y estar en contacto a través de decenas de plataformas. Pero, cuando viajamos en avión, no podemos hacer uso de ellas pues debemos desactivar toda comunicación, lo que puede resultar molesto para muchos.

Pon tu celular en modo avión cuando viajes vía aérea

A pesar de que ya son varias las aerolíneas que han anunciado a los pasajeros que pueden utilizar su celular durante el vuelo sin necesidad de tener que bloquear su señal, e incluso hay aviones que permiten conectarse a una red WiFi, existen normas generales que hay que respetar.

Al momento de aterrizar y despegar, la tripulación pide a todos los pasajeros poner sus celulares en modo avión con la intención de evitar que las frecuencias y señales del dispositivo móvil interfieran con la torre de control y, a su vez, permitan que los pilotos puedan realizar maniobras sin ruidos extraños que se pueden llegar a emitir.

Imagina que poner el modo avión en tu celular es como colocar una barrera de silencio que facilita a los pilotos concentrarse en los momentos más críticos, es decir el despegue y aterrizaje. Y es que cuando no se bloquean las señales de los dispositivos móviles pueden presentarse ruidos que otros electrónicos llegan a recibir, de ahí la importancia de respetar la medida.

¿Los celulares en modo avión que hacen?

El modo avión de tu celular es un ajuste que te permite desactivar todas las conexiones inalámbricas que le pueden llegar a tu dispositivo móvil.

Así, todas las señales externas quedan bloqueadas, por lo que no podrás recibir mensajes, llamadas, notificaciones de redes sociales.

Quizá te estés preguntando entonces por qué se puede hacer uso de la computadora o cómo es que algunas aerolíneas pueden ofrecer acceso a internet si resulta inseguro.

La razón es que los dispositivos electrónicos llegan a emitir señales dentro de la misma banda de frecuencias que los sistemas de comunicación y navegación del avión, por lo que, como ya mencionamos, pueden generar interferencias.

Pero con el avance de la tecnología, ¿eso no se ha solucionado? La respuesta es, en parte sí. Alrededor del mundo se han implementado medidas para que las señales de los equipos electrónicos personales no interfieran con las de comunicaciones en un aeropuerto, pero considera que todos los días millones de pasajeros cruzan el lugar y, si todos usan el celular, las redes se sobrecargarían aumentando el riesgo de obstrucción de las comunicaciones críticas.

Y ahí te va un secreto: incluso, si no hubiera un problema de interferencia de señales, las compañías aéreas prefieren evitar que los pasajeros usen su celular libremente pues este los distraería de observar las medidas de seguridad y haría los vuelos mucho más ruidosos, solo imagina que todos los pasajeros decidan hablar durante el viaje.

