Viajar es uno de los pasatiempos preferidos de muchas personas. Sin embargo, tener presente qué cosas sí se pueden hacer en cada uno de los destinos que se visiten puede salvar a más de uno de pasar contratiempos o hasta ser encarcelados.

A continuación conocerás algunas leyes que, según la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Mexicano, no puedes pasar por alto cuando visites los siguientes países, ya que es preferible que por ningún motivo pises la cárcel si no quieres llevarte un mal recuerdo del lugar que decidiste explorar cuando termine la pandemia.

Belice y su consumo por temporadas

(Foto: Pixabay)

En Belice el control de ciertas especies es estricta y no se pueden consumir en todo momento. Tal es el caso de la langosta y el caracol marino, los cuales solo están permitidos entre el 15 de junio y el 14 de febrero, generalmente. Por lo que es necesario que al viajar a ese destino, se esté al pendiente de los comunicados oficiales al respecto.

El Coliseo se queda en casa

(Foto: Pixabay)

Visitar Italia y no hacer una parada estratégica en el Coliseo Romano —uno de los destinos más visitados por los turistas y que fue testigo de un gran número de acontecimientos históricos— puede ser un grave error que un viajero no debería de cometer. Sin embargo, hay personas que se quieren llevar más que una simple foto, por lo que, según información de El Coliseo, se han endurecido las medidas en contra de los infractores que toquen o se quieran llevar algún pedazo de este recinto, que es parte del Patrimonio Cultural de la Nación. No solamente pueden ser encarcelados, ya que pueden llegar a ser vetados de por vida del país.

Leer más: Mexicanos no pueden viajar a Europa hasta nuevo aviso



Perú y Costa Rica en contra de la extracción del patrimonio

En Perú es muy clara la ley: la exportación de piezas arqueológicas y materiales culturales o especies naturales provenientes de las áreas protegidas (fósiles, insectos y tejidos elaborados con textiles antiguos, cerámica, piedras semipreciosas, etc.) es motivo de sanción.

Mientras que en Costa Rica, según la página esential Costa Rica, está prohibida la extracción y comercialización de plantas, especies y animales silvestres, ya que esta actividad tiene como consecuencias sanciones severas para el infractor.

Así que es mejor tener presente que en ambas naciones latinoamericanas es una falta grave extraer algo perteneciente a su cultura, flora o fauna, por lo que para evitar ser encarcelados, es mejor abstenerse.



Djibouti y los mala copa

(Foto: Pixabay)

Djibouti o también llamada Yibuti, está ubicado en el llamado Cuerno de África. Su ubicación exacta es entre Somalia y Etiopía, frente a las costas del Golfo de Adén, siendo independiente desde el año de 1977. Si algún día alguien decide visitarla, debe de tener en cuenta que se puede volver acreedor a una sanción de hasta dos años en prisión por mostrar embriaguez en público, o sea que no podrá presentarse en estado inconveniente mientras se esté frente a cualquier persona.

Leer más: Las multas más caras en ciudades de Europa por no usar cubrebocas



En Tailandia se fuma a la antigua

(Foto: Pixabay)

Tailandia tiene una ley peculiar y que no pondrá feliz a quienes quieran visitar el país y tengan la costumbre de fumar con un cigarrillo eléctrico, ya que a cualquiera que se le encuentre con este objeto será detenido y encarcelado o, en su defecto, puede ser sancionado con una multa muy superior al valor del vaping.

Esta prohibición está vigente desde el 2014, por lo que la SRE del Gobierno Mexicano exhorta a quien visite este destino a no portar ningún cigarro electrónico o las esencias utilizadas para su funcionamiento, ya que estas también son penalizadas.