Qué hay en Windsor, el pueblo donde está el famoso castillo

El castillo habitado más grande del mundo es el atractivo más famoso en la pequeña localidad de Windsor. El monumento que le dio el apellido a la familia real británica no es lo único que te gustará conocer.

Dónde está Windsor y cómo llegar

Al oeste de Londres en el condado de Berkshire y rodeada por la campiña inglesa, se encuentra esta pequeña ciudad a orillas del río Támesis, tan estrechamente ligada a la familia real.



Para llegar a Windsor puedes tomar un autobús o tren. Este último sale de un par de estaciones desde la capital inglesa. El tiempo estimado de recorrido es de entre 45 minutos y una hora. El precio del boleto sencillo es de 11.60 libras esterlinas aproximadamente (unos 255 pesos).

Un paseo por el pueblo de Windsor

Disfruta de una caminata por las calles y callejones de piedra; observa las bellas casas y los edificios con diferentes estilos arquitectónicos. Hay fachadas georgianas, victorianas, góticas y del estilo Tudor.

Después de visitar sus tiendas y pubs, puedes tomar un minicrucero por el río Támesis, desde donde obtendrás un ángulo distinto del castillo.

Curiosidades del castillo de Windsor

El jueves pasado, el castillo de Windsor reabrió sus puertas al público, después de un largo luto de 10 días que culminó en el funeral de la reina Isabel II, justo ahí, en esa propiedad histórica, una de las seis residencias oficiales de la familia real británica.

Foto: Simon Hurry. Unsplash

Windsor es el castillo habitado más grande y antiguo de Europa. Tu visita debe incluir los Apartamentos de Estado, el cambio de Guardia, la Casa de Muñecas de la reina María y la Torre Redonda. Observa con atención su arquitectura: una mezcla del estilo georgiano, victoriano y medieval.

Precios de entrada: si eres adulto de más de 26 años, pagas 26.60 libras esterlinas de domingo a viernes; si vas el sábado, sube a 28.50; si tienes entre 18 y 25 años, pagas 17.50 libras cualquier día excepto sábado, que es cuando cobran 18.50 libras.

El castillo en números

Foto: Christophe Ena. AP

-1,000 años de historia.

-775 habitaciones tiene la residencia real.

-39 monarcas lo han habitado.

¿Dónde fue enterrada Isabel II?

En la Capilla de St. George, la realeza británica ha celebrado confirmaciones, bodas —como la del príncipe Harry y Meghan Markle— y 11 entierros de monarcas; el más reciente fue el de Isabel II. Ella descansará para siempre en esta capilla de estilo gótico inglés, construida entre 1475 y 1528, en los terrenos del castillo de Windsor. Normalmente cierra los domingos para atender los servicios religiosos.

Foto: Ben Birchall. AFP

¿Qué es el Long Walk?

Poco más de cuatro kilómetros es lo que recorrió el cortejo fúnebre de la reina Isabel II, desde la estatua del rey George III hasta la entrada al castillo. Este largo camino es el histórico Long Walk, que atraviesa el Gran Parque de Windsor, una zona boscosa donde habitan alrededor de 500 ciervos.

¿Cómo se apellida la familia real británica?

En 1917 se fundó la Casa de Windsor. De acuerdo con la BBC, el rey Jorge V eligió como apellido el nombre del castillo por ser la residencia de los monarcas británicos desde hace un milenio. El rey, descendiente de la casa Sajonia-Coburgo-Gotha, quiso desafanarse de su ascendencia alemana durante la Primera Guerra Mundial, cuando le hicieron notar que en Reino Unido crecía un sentimiento antigermánico.

Lee también: Fantasmas en la capilla de San Jorge, última morada de Isabel II

Uno de los colegios más elitistas está en Windsor

Eton está al otro lado del Támesis. Para llegar a esa localidad, tan solo hay que cruzar el Puente de Windsor. El Eton College, fundado en 1440, no solo es uno de los colegios más prestigiosos y elitistas del mundo, también es de los más caros. Al año, cada alumno debe pagar poco más de 46 mil libras esterlinas (¡más de un millón de pesos!). Los tours son por temporadas y, además de visitar sus museos, se recorre parte de las instalaciones y la capilla para que los visitantes conozcan la vida en el colegio. Por cierto, aquí estudiaron los príncipes William y Harry.

‘Afternoon Tea’

Participa en la tradicional ceremonia del té de las cinco de la tarde en el elegante salón del Coworth Park, un restaurante premiado con una estrella Michelin. Espera en tu mesa la torre de bandejas con pastas, pastelillos típicos y bocadillos salados. Su carta ofrece unas 20 variedades de té. Otra opción es ir a The Crooked House, una casa de té dentro de una construcción torcida de 1592. Adquirió ese aspecto a través del tiempo debido a que la madera que se utilizó estaba muy fresca.

Lee también: Stendhal, el síndrome de los turistas que visitan lugares hermosos

Pubs para beber y comer (sí, en ese orden)...

Hay muchos pubs en la zona de Windsor. Aquí, un puñado recomendado por guías y locales.

The Piper Art Bar. Es un pub pet friendly con temática escocesa. Además de su amplia selección de cervezas ale de barril —locales y nacionales—, ofrece una carta de 150 whiskies y gins.

Foto: The Piper Art Bar

Two Brewers, fundado en 1792, es uno de los preferidos y también uno de los más antiguos. Es necesario hacer reservación.

The Royal Windsor. Su licencia está vigente desde 1727.

The Alma es un tradicional pub británico con un buen asado de domingo y con el jardín de cerveza más grande de Windsor. Se mantiene abierto desde 1901.

Otros imperdibles: The Queen Charlotte, The Carpenter’s Arms, The George Inn y The Prince Arthur (desde 1877).

El parque temático hecho de legos

Foto: Facebook Official LEGOLAND Windsor

Legoland Windsor Resort está a tres kilómetros del centro de Windsor. Es un parque temático enfocado en niños, con 55 atracciones que incluyen juegos mecánicos, talleres de construcción y atracciones interactivas. En Miniland hay edificios y monumentos históricos en miniatura de varios países, armados con bloques de lego. Cuentan con paquetes que incluyen la entrada y comida.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters