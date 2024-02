Aunque es una ciudad de gran importancia y el quinto puerto de contenedores más activo de Estados Unidos, Oakland es bastante tranquila, con un ritmo de vida más parecido a un pueblo.

Su clima es único, pues se cuenta que tiene 260 días soleados al año y un clima templado que en el verano alcanza los 22.6ºC, mientras que en diciembre desciende a los 11.6 ºC.

Foto: Visit Oakland

Ahí han vivido varias estrellas de Hollywood, como Clint Eastwood y Tom Hanks; y ahí nacieron otras tantas, como la mismísima Zendaya, la famosa actriz de 27 años, protagonista de Dune, y Mark Hamill, toda una leyenda por interpretar a Luke Skywalker en Star Wars. Pero Oakland no destaca solo por sus celebridades, sino por su atmósfera y atractivos, por lo que te animamos a cruzar al otro lado del Puente de la Bahía, si viajas a San Francisco, para explorarla.

Empecemos en el ‘zoo’

En el Zoológico de Oakland viven alrededor de 800 animales nativos y exóticos en unas enormes instalaciones diseñadas minuciosamente para reflejar los ecosistemas de los hábitats naturales de cada especie.

Foto: Oakland Zoo

A lo largo de sus más de 100 años de historia ha sido pionero en el bienestar animal y está asociado con diversas organizaciones de derechos de los animales, como PETA (siglas en inglés de Personas por el Trato Ético de los Animales).

La visita puede ser tan extensa como quieras, pero considera llevar tiempo suficiente para ver con calma tortugas, murciélagos, cocodrilos, conejos, cebras, leones, camellos, jirafas, hienas, monos, osos, coatíes, tigres, jaguares, águilas calvas, lobos y cóndores de California.

Una calle tradicional

Piedmont Avenue corre a lo largo de varias cuadras. Ahí encuentras todo tipo de restaurantes, bares y tiendas de ropa vintage y moda en general, de cómics y hasta comercios de flores.

La avenida mantiene la arquitectura del siglo XIX. Así que es fácil encontrar aún lugares tradicionales, como la cafetetería Gaylord’s Caffe Espresso y el Piedmont Theatre, el cine más antiguo de Oakland, abierto desde 1917.

A pesar de estar en el corazón de la ciudad, Piedmont Avenue mantiene un ambiente de pueblo pequeño con toques modernos. En esta vía se localiza la capilla Chapel of the Chimes, en donde se organizan conciertos de jazz con músicos del Área de la Bahía.

Historia interactiva

En el Museo Oakland de California (OMCA) se reúnen muchas historias que le han dado carácter al famoso ‘estado dorado’ de la Unión Americana. La colección es muy variada; exhibe arte a través de miles de objetos, fotos, pinturas, documentos e instalaciones interactivas.

El OMCA muestra instalaciones relacionadas con Hollywood: verás cómo se hace una película de animación y la reproducción del garage en donde Steve Jobs creó la primera computadora de Apple; y te cuenta la historia de la patineta, la migración y de la llamada “fiebre del oro”.

Shopping, kayak y música

En la bahía, Jack London Square es un embarcadero que ofrece diversas opciones para el shopping, la vida nocturna y restaurantes a elegir. Su imagen característica es el típico escenario de las grúas de muelle que se utilizan para los barcos de carga. Cuenta una leyenda urbana que estas inspiraron a George Lucas para crear los icónicos vehículos de combate blindados ‘AT-AT Walkers’ de su trilogía de Star Wars.

Foto: Jack London Square

En este muelle —que lleva el nombre en honor a Jack London, intrépido aventurero y autor de libros como Colmillo Blanco— también se puede remar en kayak, dar un paseo en barco, recorrer embarcaciones históricas y abordar el ferry que te llevará a la ciudad de San Francisco.

Si te gusta el jazz, visita por la noche un famoso lugar llamado Yoshi’s. Si buscas algo histórico, ahí está el segundo bar más antiguo de California, el Heinold’s First and Last Saloon, decorado con objetos y fotos del pasado de Estados Unidos, relacionados con la época de la Prohibición, las Guerras Mundiales y Vietnam. Este abrió sus puertas en 1884 y todavía se ilumina con luces de gas.

¿Gondoleros en California?

El Lago Merritt es un popular punto de reunión de los locales en donde suelen ir a pasear, caminar con sus mascotas, almorzar o hacer ejercicio. Correr al amanecer en su sendero de 5.6 kilómetros es una gran experiencia para lo viajeros que no quieren romper con su rutina.

Foto: Carlos Tomasini

Este cristalino cuerpo de agua fue nombrado, en 1870, el primer Refugio Nacional de Vida Silvestre de Estados Unidos, y sigue siendo el hábitat de numerosas especies de aves migratorias en otoño.

Pero aquí destaca una de las experiencias más curiosas que puede ofrecer Oakland: un paseo en góndola al estilo Venecia.

Tienes la opción de abordar una góndola idéntica a las que navegan por los canales de la ciudad italiana con un gondolero que interpreta canciones en italiano. También se pueden organizar paseos en grupo o veladas románticas, además de solicitar servicio de alimentos y bebidas. Si quieres irte por algo más grande, hay oportunidad de organizar una fiesta en un muelle privado.

El Lago Merritt, de agua salada, tiene su propio ‘monstruo’ llamado ‘Oakness monster’. Foto: Visit Oakland

La ciencia también es divertida

El Chabot Space & Science Center está dedicado al aprendizaje de ciencias a través de exhibiciones interactivas y otras actividades lúdicas, tanto para las infancias como para los adultos.

El punto focal de este centro de diencia son sus tres potentes telescopios. Frecuentemente hay científicos anfitriones que muestran su funcionamiento y, si tienes suerte, podrás ver algún cuerpo celeste, aunque sea de día.

Foto: Visit Oakland

Rodeado de la naturaleza del Parque Regional Redwood, en El Chabot Space & Science Center también se pueden tocar piedras lunares, admirar trajes espaciales reales e interactuar con experimentos que explican algunos de los impresionantes temas sobre el Universo.

Tragos y bocados, opciones infinitas en Oakland

Acre Kitchen & Bar: ubicado en el Rockridge Market Hall, tiene un café en la planta baja y un bar en la planta alta. En su parte del comedor se sirven platillos rústicos de California elaborados con ingredientes locales, como el conejo con pasta pappardelle acompañado de azafrán y zanahorias; también hay que probar la costilla de ternera con puré de papa, brócoli y rábano picante.

Fentons Creamery: en este tradicional restaurante de Piedmont Avenue, fundado en 1894 —al estilo de la típica cafetería gringa—, prueba sus helados artesanales o su famosa creación Black & Tan Sundae, con helado de almendra tostada. Recomendamos sus sándwiches, hamburguesas y ensaladas. Uno de los más populares es el sándwich de ensalada de cangrejo fresco que puedes acompañar con una malteada.

Foto: Lake Chalet Seafood Bar & Grill

Roasted and Raw: para quienes buscan opciones veganas estilo fast food, este restaurante situado en el Downtown tiene un menú saludable que puedes personalizar. Pide un plato de arroz y verduras con yaca o uno de quinoa con ragú de garbanzos al curry y champiñones. Hay burritos, hamburguesas de frijoles negros y empanadas rellenas con chorizo de nuez.

Lake Chalet Seafood Bar & Grill: con vista al Lago Merritt, en este restaurante, alojado en un renovado edificio de 100 años de antigüedad, se puede comer al aire libre. En su muelle se disfruta de la comida sobre el agua. La carta muestra platillos de la cocina californiana contemporánea enfocada en mariscos. Otra opción: el fried chicken sandwich.

A16 Rockridge: dirígete al distrito Rockridge. Ahí se localiza este restaurante que debe su nombre a la autopista A16, la que va desde Nápoles hasta Canosa, en Italia. Su ambiente recuerda al país de la bota, aunque con el ritmo y aceleración estadounidense. Prueba sus deliciosas pizzas horneadas al estilo tradicional. La pomodoro, con tomate cherry, albahaca y ajo es una delicia.

Town Fare Café: esta cocina inspirada en las raíces sureñas es de la chef Michele McQueen. Sus platillos muestran la diversidad y las culturas que existen en la comunidad de Oakland. No dejes de pedir los camarones tipo New Orleans. En su terraza se sirven cocteles artesanales y cervezas locales, además de vinos producidos por comunidades locales.

Foto: Carlos Tomasini

Semana de los restaurantes

Del 14 al 24 de marzo, se servirán menús especialmente diseñados por más de 130 establecimientos participantes, desde camiones de comida hasta restaurantes reconocidos por la guía Michelin. oaklandrestaurantweek.com

Arte, cultura y diversidad

La ciudad de Oakland tiene la diversidad cultural más extensa de Estados Unidos. Muestra de ello es que ahí se hablan hasta 125 idiomas y dialectos. Basta con caminar por las calles del centro y de los alrededores para admirar los más de 600 coloridos murales que adornan sus edificios y bardas en los que se plasma la diversidad de culturas.

También hay importantes galerías de arte en donde artistas locales y extranjeros muestran y venden su obra. Una de estas es Art@Archer, espacio peculiar en la planta alta de una tienda de bicicletas. Puedes apreciar piezas de arte mientras te reparan una llanta o el manubrio.

Hay más de 600 murales que adornan sus edificios y bardas. Foto: iStock

En el barrio chino de Oakland, uno de los primeros y más grandes de Estados Unidos, se localiza la fábrica de galletas de la suerte más antigua del mundo, y donde se inventó la máquina plegadora que da la tradicional forma a este postre con la fortuna escrita en un papelito en su interior.

La ciudad siempre ha sido progresista e históricamente ha defendido los derechos de sus comunidades, siendo el caso más representativo el del movimiento Black Panther (Partido de Autodefensa Pantera Negra), fundado en 1966 y que durante 16 años impulsó la creación de más de 65 programas sociales, como el desayuno y almuerzo para escolares, las clínicas de salud gratuitas, la demanda de la atención médica, la vivienda asequible y la educación, entre otros más.

En Oakland, los amantes de la arquitectura también tendrán muchas opciones para quedar admirados. Un ejemplo de ello es el Paramount Theatre, uno de los edificios mejor conservados del art déco que quedan en Estados Unidos. Diseñado por el famoso arquitecto de San Francisco, Timothy L. Pflueger, abrió al público en 1931. En el presente es un monumento histórico nacional y una de las principales instalaciones de las artes escénicas del Área de la Bahía. Una joya por donde se vea.

Foto: Visit Oakland

Estos son solo algunos de los atractivos que puedes encontrar en Oakland, a solo cuatro horas de vuelo desde Ciudad de México y a 30 minutos en ferry desde San Francisco (también se puede llegar en 20 minutos en Metro). Cruza el Puente de la Bahía para descubrir una agradable urbe, con menos ajetreo que su ciudad vecina.

Datos útiles para viajar a Oakland

¿Cómo llegar? Desde San Francisco, haces 15 minutos en coche y 20 minutos en Metro, pero la opción más divertida es en ferry. Cuesta alrededor de 150 pesos por persona, según el tipo de cambio. En avión, Volaris tiene vuelos directos desde CDMX a Oakland o con escala en Guadalajara.

¿Dónde dormir? En The Residence Inn Oakland Downtown: $3,750 pesos por noche para dos personas o en el Courtyard Oakland Downtown: $2,830 pesos por noche para dos personas. marriott.com

Atractivos:

Zoológico de Oakland: lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas. Entrada: de $200 a $400 pesos, según el tipo de cambio. oaklandzoo.org

Museo Oakland de California (OMCA): miércoles a domingo, de 11:00 a 17:00 horas. Entrada: $325 pesos aproximadamente. museoca.org

Dolce Vita Gondola: desde $1,500 pesos por persona aproximadamente. Consulta horarios y disponibilidad. dolcevitagondola.com

Chabot Space & Science Center: abierto de miércoles a domingo, de 10:00 a 17:00 horas (el primer viernes de cada mes hay horario nocturno). Entrada: $410 pesos. chabotspace.org

Sitio oficial: visitoakland.com

