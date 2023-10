Ya hay fechas y actividades del Festival Cultural de Calaveras en Aguascalientes, un evento que rinde homenaje a la obra de José Guadalupe Posada y a la festividad de Día de Muertos. Ofrecerá diversas actividades, gastronomía, cultura y mucho por conocer en la capital hidrocálida.

Para conocer más sobre este festival, entrevistamos a Alejandro Zúñiga, director del Instituto Cultural de Aguascalientes. Nos contó los detalles de la XXIX edición, que este año tendrá algunas novedades.

Sobre el Festival Cultural de Calaveras

El Festival Cultural de Calaveras, de acuerdo con Alejandro Zúñiga, comenzó en 1994, y “es un esfuerzo propio, original de nuestro estado que tiene como finalidad, según su decreto de creación, el conservar, promover la riqueza principalmente de todo el legado que dejó el maestro José Guadalupe Posada”.

Foto: Facebook ‘Viva Aguascalientes’

Recordemos que Posada, fue un grabador e ilustrador oriundo de Aguascalientes. A él se le atribuye la creación de la Calavera Garbancera, que más tarde tomaría el nombre de ‘Catrina’, por iniciativa de Diego Rivera. Posteriormente se integraría al imaginario colectivo popular mexicano, apareciendo con mayor frecuencia en las festividades de Día de Muertos.

Por ese motivo, en alusión a la obra del artista hidrocálido y mostrando cómo Aguascalientes vive esta temporada, se creó el festival, enfatizando la cultura y las artes, como la música, la danza y el teatro.

¿Dónde será el Festival Cultural de Calaveras?

El Festival Cultural de Calaveras tendrá dos sedes principales en la ciudad de Aguascalientes. Tradicionalmente, había sido celebrado en la Isla San Marcos. El año pasado, se trasladó a distintos puntos del centro histórico y, para 2023, ambos lugares recibirán las actividades del evento.

“Estamos emocionados porque creemos que esto va a permitir llegar a un grupo más grande de personas; que tengan la combinación de la infraestructura modernista de la isla y lo tradicional de nuestro centro histórico”, nos dijo Zúñiga.

Habrá actividades en la Casa de la Cultura, el Teatro Morelos, Patio de las Jacarandas, la Plaza de Toros, el Parque Rodolfo Landeros, por mencionar las sedes más destacados.

¿Cuándo será el Festival Cultural de Calaveras?

Anota en el calendario las fechas y comienza a reservar tu hospedaje en Aguascalientes, ya que el Festival Cultural de Calaveras será del 28 de octubre al 5 de noviembre.

Foto: Facebook ‘Viva Aguascalientes’

¿Qué habrá en el Festival Cultural de Calaveras?

Alejandro Zúñiga explica que este festival tiene un enfoque cultural. En ese sentido, los grupos de música y de teatro, no son popularmente masivos, pero sí son grupos que traen un desarrollo y crecimiento que hemos venido monitoreando. Es un foro de talento internacional con la presencia de 12 países.

Como parte de sus 500 actividades, aproximadamente, habrá un foro de teatro donde se presentarán artistas locales y nacionales, como la comediante Mara Escalante con la obra ‘Saturnina’, “con ‘guiños’ a la tradición del maestro Posada”, dice Zúñiga; también habrá un foro de danza donde se podrán apreciar expresiones folklóricas, contemporáneas e inclusive clásicas. También podrás disfrutar cine de la región y un sótano de jazz.

En el Foro Carranza se han anunciado 24 conciertos de bandas y artistas, entre los que destacan La Romería de Rodrigo Cuevas, Here Comes The Kraken y un show especial de Día de Muertos.

Foto: Facebook ‘Viva Aguascalientes’

Isla San Marcos tendrá una exhibición de altares de muertos, el pabellón del pan, una zona infantil donde se impartirán talleres y otras actividades, así como los pabellones Hecho en Aguascalientes y el Agroalimentario, que contarán con la presencia de empresas y artesanos locales.

Uno de los eventos más esperados es el Desfile de Calaveras, el 2 de noviembre a las 8:00 p.m. “Es el corazón del festival [...], una fiesta con una estética, narrativa y logística distinta al tradicionalismo de otras partes. Tiene unas notas de índole contemporáneo y pone énfasis en la modernidad artística del siglo XIX”, comparte Zúñiga.

Las calles del centro histórico de la ciudad de Aguascalientes se llenarán de carros alegóricos, figuras alusivas a la obra de Posada, cientos de catrinas, presentaciones artísticas, calaveras y mucho color.

En el Fideicomiso Complejo Tres Centurias se realizarán recorridos teatrales de terror; mientras que el Parque Rodolfo Landeros se convertirá en un cine al aire libre, aunado a un corredor artesanal y gastronómico.

Cabe destacar que, conforme a lo señalado por Zúñiga, el “90% de sus actividades serán gratuitas”.

Contacto

Para consulta de cartelera completa y horarios, visita las redes sociales de los organizadores:

En Facebook ‘Viva Aguascalientes’, ‘Secretaría de Turismo del Estado de Aguascalientes’ e ‘Instituto Cultural de Aguascalientes’.

Página web: vivaaguascalientes.com

