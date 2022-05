Los boletos para ver los partidos del Mundial de Qatar 2022, del 21 de noviembre al 18 de diciembre, se están agotando. Sin embargo, todavía hay varios lugares disponibles. Para adquirirlos, hay dos maneras: una es a través de fifa.com, para boletos de categoría regular que no incluyen otra cosa más que el acceso al estadio; la otra es a través de Match Hospitality, modalidad que salió a la venta más o menos dos años antes del Mundial de Futbol, el 1 de febrero de 2021.

Qué es Match Hospitality

Accesos y espacios privilegiados, cero filas, estacionamiento incluido, entretenimiento, bebidas y alimentos ilimitados (desde street food hasta platillos de alta cocina, según el paquete adquirido); y, el hecho de poder estar en la única zona en todo el estadio donde está permitido beber alcohol. Esto es Match Hospitality.

Foto: Comité Supremo de Entrega y Legado Qatar 2022

Mexicanos, entre los que más compran paquetes Hospitality para Qatar 2022

No han sido pocos los mexicanos que han adquirido un paquete de Hospitality. La mayoría han adquirido la categoría inicial (Match Club, 950 dólares), aunque también hay clientes de nuestro país que han reservado en la categoría más alta (Pearl Lounge, 4,950 dólares, en la fase de grupos) y hasta para los partidos de semifinal y final.

“Por cuarto nundial consecutivo, México ha sido nuestro mejor cliente a nivel global, sin contar el mercado local (Qatar)”, asegura en entrevista José Luis Font, director de Relaciones Públicas con clientes para México y LATAM de MATCH Hospitality AG. “No nos sorprendió tanto que México fuera el puntero sino su respuesta inmediata desde el 1 de febrero, con respecto a mundiales anteriores”, dice.

“Para darnos una idea, del 100% de las ventas que llevamos de Hospitality, en un porcentaje más o menos conservador, considerando que este va fluctuando, y tomando en cuenta las ventas que se generan en Estados Unidos por parte de paisanos o connacionales más los clientes de nuestro país, el 7% u 8% viene por parte de mexicanos”.

Cómo comprar un ticket de Match Hospitality

De acuerdo con Font, Hospitality comercializa sus boletos de tres maneras: directamente en hospitality.fifa.com, a través de alguna de las 8 oficinas que tiene en el mundo (una de estas se encuentra en CDMX, en Polanco) o “por medio de las agencias de viajes que nosotros y la FIFA autorizamos y designamos: Mundomex y Lusso Travel”.

La oferta de los boletos, los hoteles y los vuelos con Qatar Airways (aerolínea con la que Match Hospitality llegó a un acuerdo) se integran a los servicios que proporcionan estos agentes: traslados, tours y seguro de viaje, entre otras cosas.

Foto: Eea Ikeda. Unsplash

Por qué no debes comprar un boleto de Match Hospitality a otra agencia

“Lamentablemente, mundial tras mundial vemos muchos fraudes y a muchas personas que se quedan varadas”.

Así que, hay una regla muy importante (que incluso la misma Profeco publicó a principios de abril): "ninguna agencia de viajes puede vender paquetes que incluyan boletos, ya sea de Hospitality o de categoría regular. Eso no se permite y se constituye como fraude. Cualquier agencia de viaje, que tenga la capacidad, te puede ofrecer el servicio que tú quieras, menos el ticket, salvo las que están autorizadas por nosotros”, advierte José Luis Font.

“Con toda alevosía y ventaja suelen engañar a sus clientes. Muchas veces, las agencias sí les consiguen los boletos pero es a través del mercado de reventa que, además, es ilegal en Qatar. Contratar los ‘servicios’ de estas empresas implicaría viajar con todos los riesgos del mundo, explica.

Match Hospitality, la Profeco y la Secretaría de Relaciones Exteriores están trabajando en una campaña en conjunto para alertar de esto a los interesados en ir a Qatar 2022.

Los boletos de todas las categorías se están agotando. Incluso ya hay categorías totalmente vendidas. “Tal vez, en nuestro sitio ya no encuentren lugares pero hay probabilidad que con nuestros agentes, sí”.

Foto: EFE. Comité de Organización del Mundial Qatar 2022

Con hotel y boleto en mano para poder entrar a Qatar

“Muchos mexicanos estamos acostumbrados a arreglárnosla como sea y al ahí se va. Puedo pensar que, una vez llegando a Qatar, veré dónde me quedo; veré en qué hostal me meto o no importa si me quedo en la estación de tren. Eso no va a suceder en este mundial —asegura Font—, pues uno de los grandes retos de Qatar es, por ser tan compacto, la oferta tan limitada que tiene de hoteles”.

Por eso es muy importante saber que el gobierno de Qatar no permitirá el ingreso al país, si los visitantes no llevan reservaciones de hotel y boleto en mano para ver un partido, además de la documentación necesaria para viajar. Esta acción es para evitar acciones como la reventa.

Cuánto cuesta un paquete de Match Hospitality para ver un partido

Hay 5 categorías a elegir: Match Club, Match Pavilion, Match Business Suite, Private Suite y Pearl Lounge (únicamente en el estadio de Lusein, donde se juega la final).

Foto: Comité Supremo de Entrega y Legado Qatar 2022

Los precios son por partido, por persona y ya incluyen impuestos. En todas, el acceso se da dos horas antes para poder disfrutar de todas las amenidades, incluidas las bebidas alcohólicas.

Por ser un país musulmán, Las autoridades determinaron que dentro de los estadios, a excepción de la zona Hospitality, solo habrá cervezas sin alcohol.

“Los precios no son dinámicos, siguen siendo los mismos desde hace un año que lanzamos Match Hospitality. Lo único que cambia es la disponibilidad. Los precios cambian de acuerdo a la fase del torneo; obviamente no va a costar lo mismo la fase de grupo que la semifinal o final. Incluso son las mismas tarifas a nivel global”, aclara José Luis Font.

Los precios comienzan en los 950 dólares para la categoría Match Club en la fase de grupo, en la que, por cierto, ya no hay lugares disponibles para ningún partido de México en fase de grupo.

Tanto esta categoría como Match Pavilion incluyen accesos designados antes y después de los partidos para que los espectadores puedan disfrutar del servicio Hospitality en carpas climatizadas en el perímetro de seguridad del estadio.

Habrá comida internacional estilo street food, como hamburguesas, pizza, sushi, incluso tacos, además de cervezas y vinos. Al subir la categoría, también aumentará el nivel de los servicios, la comida “será más formal, por así decirlo” y habrá más tipos de bebidas, por ejemplo de destilados, hasta incluir champaña, por ejemplo, explica Font.

Foto: Comité Supremo de Entrega y Legado Qatar 2022

A partir de la categoría Match Business Suite (3,050 dólares), el servicio es dentro del estadio, con menús de varios tiempos, destilados y champaña. Para este nivel se da servicio antes, durante el medio tiempo y al final del partido.

Su categoría más alta, Pearl Lounge (4,950 dólares para la fase de grupos), tiene la mejor ubicación, en un lounge compartido. El servicio será completo; habrá menú de 6 tiempos o servicio a la carta con platillos de autor, champaña, destilados premium, servicio de sommeliers y mixólogos, asientos con vista privilegiada y concierge.

Para las semifinales y la final, los precios de Hospitality Match van de los 9,100 a los 34,300 dólares.

Foto: Comité Supremo de Entrega y Legado Qatar 2022

Match Club, Match Pavilion Private Suites, Pearl Lounge (únicamente en el estadio de Lusail), donde se jugará una semifinal y final.

Qué es el Off-site Hospitality

Se trata de una extensión del servicio Match Hospitality que se hace dentro de los estadios que, se cobra aparte. Se tendrá acceso al Match House, un tipo de restaurante bar. y al Beach Club con bares, antros y actividades en un espacio reservado a la orilla del mar.

