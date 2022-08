Pedidas de mano y más curiosidades de la icónica Torre Willis

Con 442 metros de altura, la Torre Sears de la ciudad de Chicago fue el edificio más alto del mundo de 1973 a 1998, año en que las Torres Petronas le ganaron por apenas 10 metros. Renombrada como Torre Willis en 2009, sigue siendo un lugar ideal para visitar y sentirte en la cima.

Construcción tubular de la Torre Sears

En 1969, Sears Roebuck & Co. era la cadena de tiendas departamentales más grande del mundo. Para albergar a sus 350 mil empleados en su sede, en Chicago, encargaron la edificación de la torre al arquitecto e ingeniero Fazlur Rahman Khan, considerado el “Einstein de la ingeniería de estructuras”.

La construcción inició en 1970 y terminó en 1973. El innovador sistema de “tubos agrupados” que se usó para construirla es tan eficiente que sigue vigente 50 años después.

De hecho, el edificio más alto del mundo en la actualidad —el Burj Al Khalifa, en Dubái, con 828 metros de altura— utiliza esta estructura.

Foto: daryl_mitchell. Flikr. Creative Commons

¿Cómo pasó de Torre Sears a Torre Willis?

En 1994, la cadena de tiendas departamentales vendió el edificio. Sin embargo, por contrato, podía mantener su nombre en la torre hasta 2003, por lo que así se le siguió conociendo hasta entonces. No obstante, cuando la aseguradora inglesa Willis Holdings Group se mudó al edificio en 2009, la torre adoptó este nuevo nombre. Aún así, muchos nativos de Chicago la siguen conociendo como la “Torre Sears”.

¿Cuándo fue la torre más alta del planeta?

Durante 25 años, con 110 pisos, la Torre Willis fue la campeona absoluta sobre el planeta en términos de altura (442 metros).

Foto: Ranvestel Photographic

Fue destronada con el tiempo y las mejoras en las técnicas de construcción. Así, perdió la corona como el edificio más alto del mundo en 1998 ante las Torres Petronas, en Kuala Lumpur, Malasia. Son apenas 9.8 metros más altas.

Permaneció como el edificio más alto en Estados Unidos hasta 2014, cuando fue destronada por el One World Trade Center, en la ciudad de Nueva York, que es ¡casi 100 metros más alto!

Foto: Skydeck Chicago

La Torre Willis ocupó el segundo lugar en EEUU hasta 2021, año en que un nuevo rascacielos la relegó al tercer puesto, el Central Park Tower, también en Nueva York, con 472.4 metros de altura.

Conoce el Skydeck de la Torre Willis

Así se llama el mirador que se encuentra en el piso 103 de la torre. Fue abierto en 1974 y, desde entonces, recibe más de 1.7 millones de visitantes al año. En la cinta Ferris Bueller’s Day Off (Un experto en diversiones), de 1986, con Matthew Broderick, los protagonistas lo visitan y realizan la acción más tradicional aquí: recargar la nariz y la frente contra el cristal mientras miran hacia abajo. (Se dice que, a partir de esta acción de los visitantes, decidieron crear The Ledge).

The Ledge

Se trata de las cabinas de cristal instaladas en los bordes laterales del Skydeck a 412 metros del suelo. Así, quien se introduzca en ellas puede tener la sensación de estar suspendido en el aire. Están elaboradas de cristal de 1.5 pulgadas de grueso y soportan más de cuatro toneladas de peso.

Foto: Ranvestel Photographic

¿Cuántas pedidas de mano ha habido en la Torre Willis?

La mejor prueba de ello es que, para enero de este año, se habían llevado a cabo mil 96 propuestas de matrimonio tanto en el Skydeck como en las cabinas de The Ledge. El lugar también ha sido escenario de 116 bodas y de decenas de miles de citas románticas.

Museo interactivo de Chicago

En el edificio, se instaló un museo interactivo dedicado a la historia y las tradiciones de Chicago. A lo largo de sus pasillos, podrás conocer hechos que marcaron el rumbo de esta ciudad (como el gran incendio que sufrió en 1871) y representaciones de lugares icónicos (como el legendario estadio de baseball Wrigley Field) o, bien, de elementos característicos de la urbe (incluyendo una enorme Deep Dish Pizza en la que te puedes sentar para tomarte fotos).

Foto: Skydeck Chicago

Arte en la Torre Willis

Varias obras de arte se encuentran en el edificio, desde una escultura dedicada a su creador, el arquitecto Fazlur Rahman, hasta instalaciones como “In the Heart of this Infinite Particle of Galactic Dust”, de Jacob Hashimoto, en el lobby, o “Atmospheric Wave Wall”, de Olafur Eliasson.

Foto: Especial

¿Cuánto cuesta la entrada a la Torre Willis?

El acceso al museo interactivo, el Skydeck y The Ledge tiene un costo de $35 dólares para mayores de 12 años; y $26, para niños de 3 a 11 años. Debes considerar que los boletos son para fechas y horas específicos. Ojo: hay ciertas horas en que el lugar tiene mayor ocupación, y a ciertas horas tendrás mejores vistas (por ejemplo, al atardecer o en la noche, con las luces de la ciudad encendidas). Si compras el Chicago City Pass, que te permite el acceso a esta y otras atracciones y museos en la ciudad, puedes lograr un ahorro significativo. theskydeck.com

¿Dónde está la Torre Willis?

Se encuentra en el corazón del Downtown, por lo que fácilmente puedes visitarla mientras recorres otros atractivos de la ciudad.

