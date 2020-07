Si estás pensando en sacar tu pasaporte mexicano por primera vez en este 2020 o se acerca la fecha en que debes obtener la renovación, es probable que surjan dudas sobre el proceso. Te compartimos una pequeña guía con los pasos que debes seguir si eres mayor de edad: requisitos, cómo sacar citas y el costo actualizado para hacer tu trámite.

Requisitos para obtener el pasaporte mexicano

Por primera vez

1. Acreditación de nacionalidad. Debe ser UNA SOLA de estas opciones:

-Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Registro Civil (para esta opción, tu registro debe haber sido en los primeros tres años de vida) o por las Oficinas Consulares. Aquí te decimos cómo obtener la copia expedida por el Registro Civil desde casa.

-Carta de naturalización (original y copia).

-Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento (original y copia).

-Certificado de nacionalidad mexicana (original y copia).

2. Acreditación de identidad. Presenta SOLO UNO de estos documentos, en original y copia:

-Credencial de elector.

-Cédula profesional.

-Título profesional.

-Carta de pasante.

-Carta de identidad del Servicio Militar Nacional liberada.

-Credencial del INAPAM.

-Cédula de identidad ciudadana.

-Certificado de Matrícula Consular de alta seguridad.

-Carta de naturalización.

-Certificado de nacionalidad mexicana.

-Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento.

-Credencial de servicios médicos de una institución pública de salud o seguridad social.

-Credencial de jubilados o pensionados.

-Credencial nacional para personas con discapacidad.

Los datos de tu documento de identidad (número 2) deben coincidir con los de tu acreditación de nacionalidad (número 1).

Ojo: Las copias deben ser legible y en blanco/negro; te aceptan la copia por los dos lados de una hoja, a menos de que el tamaño del documento implique usar más de una hoja.

3. Comprobante del pago de derechos del pasaporte, en original.

4. NO es necesario llevar fotografía, a menos de que te encuentres en una de estas circunstancias:

-Tu nombre está registrado con algún caracter especial como diéresis, guiones, números o tildes.

-Recién cumpliste 18 años y todavía no tienes ninguna identificación con fotografía de las descritas anteriormente. En este caso además debes pedir información directamente con la SRE.

-Si tu firma es tu huella digital.

-Si eres una persona de la tercera edad y llevas tu credencial del INAPAM, pero ésta no indica la fecha de expedición.

La fotografía, en caso de que te la pidan debe ser tamaño pasaporte, sin lentes, con la cabeza descubierta, de frente y en blanco/negro. También debe ser reciente.

Renovación

1. Pasaporte anterior en original y con la siguiente copia: en el solo lado de una hoja debe aparecer el pasaporte abierto en la primera página (donde viene tu foto y datos) y abierto en la última (la parte interna de la contraportada o forro).

No importa que tu pasaporte anterior todavía no haya expirado si lo necesitas renovar antes de esa fecha (recuerda que para viajar al extranjero deben quedarle al menos seis meses de vigencia).

2. Comprobante del pago de derechos del pasaporte, en original.

3. NO es necesario llevar fotografía, a menos de que te encuentres las circunstancias que detallamos más arriba (ver punto 4 de los requisitos para hacer el trámite por primera vez) o alguna de las siguientes dos:

-Quieres renovar el pasaporte y requieres una corrección en tu fecha de nacimiento.

-Programaste la cita por teléfono y quieres renovar conservando tu nombre con el apellido de casada.

Ojo: si tu pasaporte anterior fue robado, perdido, está muy deteriorado o fue expedido antes de 1995, debes llevar una acreditación de nacionalidad y de identidad, como si fueras a sacarlo por primera vez (ver los requisitos detallados arriba). Si fue un robo o pérdida, también debes presentar un acta de denuncia en original hecha ante un Ministerio Público si ocurrió en México, o la oficina consular/autoridad competente del país donde ocurrió (legalizada o apostillada, y traducida).

Si tu pasaporte anterior fue expedido fuera del país, debes llevar la acreditación de nacionalidad (ver los documentos válidos en los requisitos para sacar el pasaporte por primera vez).

Cómo sacar tu cita del pasaporte mexicano

Ya sea que quieras tramitar tu pasaporte mexicano por primera vez o sea renovación, hay dos opciones para programar tu cita en una oficina de la SRE.

1. Llamar a este número: 800 8010 773. Justo ahora, ante la contingencia sanitaria, es más difícil comunicarse y no resulta tan recomendable esta opción.

2. Programarla por internet. Este es el ÚNICO sitio web donde puedes hacerlo: https://citas.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf

Si es la primera vez que tramitas tu pasaporte, deberás crear una cuenta en el sitio web con tus datos: CURP, nombre completo, dirección y contacto.

Si es renovación, solo es necesario verificar los datos.

En el sitio web puedes elegir la oficina de la SRE a la que quieres acudir, el día y la hora deseados.

Programar la cita te toma 15 o 20 minutos, como máximo.

Al terminar te llegará un correo electrónico con la confirmación de tu cita. Tienes que imprimir esta hoja. Ahí mismo están escritos los documentos que debes presentar, para que no se te pase ninguno.

Costos del pasaporte en 2020

Esto cuesta el pago de derechos actualmente:

Vigencia de tres años: mil 300 pesos

Vigencia de seis años: mil 790 pesos

Vigencia de 10 años: dos mil 750 pesos

El pago tiene un 50% de descuento para las personas de la tercera edad, personas con discapacidad o trabajadores agrícolas temporales que viajan a Estados Unidos y Canadá. Lee más detalles aquí.

Recuerda que el pasaporte mexicano NO se paga en tiendas de conveniencia, solo en instituciones bancarias autorizadas. Aquí te decimos dónde y cómo se paga

Este es el sitio web oficial donde puedes checar por si tienes más dudas, dependiendo de los detalles de tu trámite.

Checa nuestros consejos para evitar caer en fraudes a la hora de tramitar tu pasaporte.

Y aquí te contamos cómo fue nuestra experiencia renovando el pasaporte en la nueva normalidad

