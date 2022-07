Mitos sobre Alaska que todos hemos creído alguna vez

Muchas veces el cine y la televisión no nos han pintado el escenario más bonito con respecto al estado de Alaska. Suele verse como un territorio completamente inhóspito, peligroso y gris, además de tener un frío inaguantable. Sin embargo, también está repleto de destinos turísticos coloridos, paisajes alucinantes y experiencias que todos quisiéramos vivir al menos una vez.

Aquí te contamos sobre algunos mitos que todos hemos creído alguna vez sobre Alaska, pero que no necesariamente son ciertos.

Foto: iStock

1. Es muy difícil viajar a Alaska

El estado más grande de Estados Unidos es una península situada al extremo noroeste del continente americano, y queda separado del resto de su país por Canadá. Es tan grande que abarca los territorios combinados de Texas, California y Montana.

Resulta entendible que suene como un lugar muy remoto, al cual resulta muy difícil acceder y para el que existen pocas rutas de acceso.

Sin embargo, se encuentra muy bien conectado. El Aeropuerto Internacional Ted Stevens Anchorage, el principal de Alaska, recibe más de 240 vuelos semanales desde diversas partes del mundo, de acuerdo con el sitio web y guía de viajes Alaska.org.

Desde la Ciudad de México, es posible tomar vuelos con solo una escala hacia el aeropuerto mencionado. Por ejemplo, en Google Flights encontramos rutas que se detienen en ciudades estadounidenses como Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Dallas y Houston; desde ahí, los tiempos de traslado hasta Anchorage son, respectivamente, de 3 horas, 4 horas y media, 5 horas, 6 horas y 7 horas.

También se han vuelto muy populares los cruceros por Alaska. Y no nos referimos solamente a las navieras de expedición enfocadas en los turistas más aventureros o en las empresas de lujo, sino en barcos tan grandes y familiares como los de Royal Caribbean, Norwegian, Disney Cruise Line y Carnival.

Foto: Unsplash. Zetong Li



2. Alaska está completamente cubierto de nieve

Durante el invierno, Alaska sí es un paraíso para los amantes del frío y la nieve. Pero esto no significa que vayas a ver el mismo paisaje blanco todo el tiempo, que el estado no tenga lugares coloridos o que, de plano, se vuelva aburrido. Es todo lo contrario.

Tomemos como ejemplo el Parque Nacional Denali, que aloja y comparte nombre con la cumbre más alta de Norteamérica (el Denali, con 6 mil 190 metros sobre el nivel del mar). En esta inmensa reserva natural hay bosques boreales tupidos de coníferas, tundra, glaciares, ríos y lagos cristalinos. Aquí habitan 130 especies de aves, entre ellas el águila real, y 37 de mamíferos; destacan los osos grizzli, lobos, alces, zorros y carneros, entre otros.

Como otros muchos bosques de Alaska, los del Parque Nacional Denali muestran espectaculares tonalidades amarillas y rojizas en otoño.

Foto: Unsplash. Lukas Ruzicka

Así de diversos y espectaculares pueden ser los 8 parques nacionales del estado. Por cierto, Alaska tiene aproximadamente el 60% de territorio designado como parque nacional en Estados Unidos, y en el área abarcada por reservas naturales públicas cabría 3 veces el estado de California.

Hay rutas de varios días a bordo de los trenes de Alaska Railroad, y pasan por varias reservas naturales como Denali, el Parque Nacional de los Fiordos de Kenai (con sus glaciares masivos, acantilados cubiertos de vegetación y avistamiento de ballenas) y Chinitna Bay, donde se hace avistamiento de oso pardo.

En los meses de verano, en diversas regiones de Alaska es posible hacer senderismo o rafting, navegar tranquilamente en kayak, admirar paisajes vírgenes desde un avión y hasta practicar esnórquel.

Foto: Unsplash. Mckayla Crump

3. En Alaska siempre hace demasiado frío

No te vamos a mentir, tampoco es como si vacacionaras en una playa caribeña. Pero las diversas regiones turísticas del estado no siempre están a temperaturas bajo cero y, por muy friolento que seas, puedes disfrutar muchísimo tu viaje y sin padecer si usas la ropa adecuada para tus actividades planeadas.

En el estado, el verano va de mayo a septiembre y el invierno va de octubre a marzo.

En Anchorage, por ejemplo, se alcanzan temperaturas de entre 17° C y 18° C en junio y julio. Durante diciembre y enero puedes esperar temperaturas de -4° C y -5° C.

En Juneau, la capital de Alaska, durante el verano se alcanzan temperaturas de hasta 24° C.

Toma en cuenta que viajar durante el invierno tiene sus ventajas: puedes disfrutar la aurora boreal, dar un paseo en trineo jalado por perros, manejar una moto de nieve, aprender a esquiar o andar en bici de llantas anchas, por mencionar solo algunas ideas.

Foto: Unsplash. Fredrik Solli Wandem



4. En Alaska no sale el sol durante meses

Sí hay un poblado donde esto ocurre, pero no significa que sea una constante en todo el estado de Alaska. Dependiendo del destino donde te encuentres sí es posible que veas menos horas de sol, a continuación veremos algunos ejemplos.

Utqiaġvik (antes conocido como Barrow) es el poblado más al norte de Estados Unidos y, por su posición por encima del Círculo Polar Ártico, recibe un fenómeno conocido como noche polar. Por más de 60 días al año permanece de noche, con unas pocas horas de luz tenue diario.

Por otro lado, también vive el fenómeno llamado sol de medianoche. De principios de mayo a principios de agosto, el sol nunca deja de verse y las cortinas oscuras son una obligación en las casas para poder dormir.

Foto: Unsplash. Nandita Damaraj

En Juneau hay entre 16 y 18 horas de sol durante los meses de junio y agosto. Entre noviembre y enero, puede haber de 6 a 8 horas de sol.

En Fairbanks, uno de los destinos más famosos del mundo para ver auroras boreales, puede tener hasta 22 horas de sol en junio y hasta 19 en julio. En diciembre puede tener solo 4 horas de sol.

Anchorage disfruta hasta 22 horas de sol en junio y 21 en julio. Sus meses con menos horas de sol son diciembre y enero con 5 y 8, respectivamente.

5. En Alaska no hay ciudades

Por el inmenso tamaño del estado, es lógico que la densidad de población sea baja. Y sí, existen poblados muy pequeños situados en medio de naturaleza virgen. Pero Alaska también tiene ciudades grandes.

Anchorage, el principal punto de partida para conocer Alaska si llegas por vía aérea, es la ciudad más grande del estado y concentra el 41% de su población. Son casi 300 mil habitantes.

Foto: iStock

Para empezar, en la oferta turística de la ciudad destaca el Anchorage Museum, el museo más grande del estado con más de 26 mil objetos, 700 mil fotografías y expos interactivas; también hay un centro cultural para conocer sobre las culturas locales. Anchorage está lleno de tiendas de arte donde, por cierto, puedes aprovechar las ventas libres de impuestos.

La gastronomía es muy amplia: encuentras restaurantes informales, food trucks, una docena de cervecerías artesanales, bares con música en vivo y restaurantes de autor muy elegantes.

Por otro lado, a lo largo del año se organizan diversos festivales de música, culturales, deportivos, con desfiles o gastronómicos.

Por si fuera poco, Anchorage tiene una conexión inseparable con la naturaleza. Partiendo de aquí y sin traslados muy extensos puedes ver glaciares, avistar alces, seguir rutas de senderismo o ciclismo, avistar ballenas y hasta disfrutar la aurora boreal.