Gracias a la curiosidad musical de los creadores del blog (increíble) de una aseguradora australiana, Budget Direct, se creó un mapa, a través de la aplicación para escuchar música, Spotify, en el que se revela la canción más popular con el nombre de cada país del mundo en el título.

Para lograrlo, buscaron en la app el nombre de cada país y, de ahí, seleccionaron la canción con más reproducciones. El resultado es muy divertido, hay hits internacionales y hay canciones de las que, seguramente, nunca en la vida habías oído hablar y que se convertirán en secretos por descubrir.

Dado que fue hecho por australianos, las canciones están traducidas al inglés, de tal forma que el resultado de la canción más popular con el nombre de España, es, por ejemplo, King of Spain; aunque sí hay títulos en español y en otros idiomas.

El mapa es realmente interesante e incluye algunos de los himnos no oficiales de ciertos países, como Panama, de Van Halen, por dar un ejemplo, y muchas veces nos pondrán a tararear y a mover los pies.



(Foto: Commons.)

En el mundo

La canción más popular con el nombre de un país, es China de Anuel AA, que hasta junio pasado había sido reproducida, nada más y nada menos que 631,980,232 veces. Esta reinterpretación de It wasn't me, de Shaggy, curiosamente, no menciona a China para nada en la letra, pero según dijo el mismo Anuel AA, el ritmo de la canción original tenía fuertes elementos de la música china, de ahí el nombre.

Los nombres de algunos países se prestan más fácilmente que otros a los títulos de canciones, y entonces aparecen melodías tan conocidas como Voodoo Chile, de Jimi Hendrix, o Russian Roulette, de Rihanna.

Otras canciones se hicieron famosas no por sus nombres sino por otras circunstancias, como No llores por mí, Argentina, del exitoso musical Evita e interpretada por Madonna, o el himno bailable Walk like an Egyptian, que en los tiempos previos a TikTok, fue la locura con su propia coreografía.

Por otra parte, hay nombres de países que no están destinados a producir grandes hits, como Kyrgyztan #sincomentarios.



(Foto: Commons.)

En América del Norte

Cada 4 de julio, decenas de millones de estadounidenses escriben en el buscador de Spotify: Born in the USA, de Bruce Springsteen, y del mismo modo, cientos de miles de mexicanos buscan el 16 de septiembre, México en la piel, de nuestro último megaídolo musical, Luis Miguel. Por cierto, una de las pocas canciones con el título en su idioma original en este mapa.

Sin embargo, Born in the USA, no es una celebración del país, es una reflexión nostálgica sobre el cómo fueron tratados los veteranos de Vietnam a su regreso a su país y sobre la lucha de su clase trabajadora.

Sin embargo, la canción más popular en esta región del planeta es Guatemala, de Rae Sremmurd, que fue lanzada poco después de la devastadora erupción volcánica de 2018 en este país. El video de esta canción se convirtió en el símbolo de los esfuerzos de recaudación de fondos para ayudar a las víctimas de este desastre.



(Foto: Commons.)

América del Sur

Esta región del continente americano ha inspirado muchísimos icónicos nombres de canciones.

Sin embargo, la canción Brasil de la que habla el mapa, no es la samba que todos conocemos. Se trata en cambio de la balada del entonces muy adolescente Declan McKenna, la cual habla sobre las desigualdades económicas en esta nación que se hicieron más evidentes en la organización del Mundial de Futbol, en 2014, y que tiene más de 100 millones de reproducciones en Spotify.

Paraguay es del llamado Padrino del punk, Iggy Pop, y contiene un lenguaje bastante colorido, por llamarlo de alguna manera.



(Foto: Commons.)

Europa

Muchos compositores han usado los nombres de países europeos en sus canciones, desde rockeros hasta Rihanna, y de creadores de música para películas hasta orquestas sinfónicas.

La Orquesta Sinfónica de Radio Eslovaquia logró entrar en el mapa gracias a su interpretación del himno de Bosnia Herzegovina, una de las melodías menos escuchadas de todo el mapa.

La contraparte, es decir la canción más escuchada, es Georgia, del australiano Vance Joy, la cual, de hecho, habla de una chica que se llama así, no del país #jejejejeje.



(Foto: Commons.)

Medio Oriente y Asia Central

Se requiere de una mente musical muy inteligente para poder usar el nombre de Kazajstán en una canción, y la forma en la que Brian Eno lo solucionó fue creando una pieza instrumental ¡sin letra! Esta canción acompañó a la instalación We are energy, de Asif Khan, en 2017, en la Expo de Astana, en la capital del país, Nursultán.

Más hacia el oeste, Jordania está representada por el himno universitario de 2015, Jordan Belfort (Jordan es el nombre de Jordania en inglés), de Wes Walker, inspirada en el personaje de Leonardo Di Caprio en la película El lobo de Wall Street. ¡Nada que ver con el país!



(Foto: Commons.)

Asia y Oceanía

Australia es conocida por ser un lugar en donde muchos músicos aman tocar, y por eso este nombres es frecuente en los títulos de muchas canciones, pero la que se lleva el premio a la más popular es Australia de The Shins, una canción pop bastante pegajosa que se hizo muy popular porque forma parte del track de los videojuegos Project Gotham Racing 4 y Rock Band.

El reino de Tonga está representando por una joya casi secreta, A Tonga Da Mironga Do Kabulete. Es una corta samba del guitarrista brasileño Toquinho, con la colaboración del gran poeta Vinicius de Moraes.

(Foto: Commons.)

África

Guinea Ecuatorial tiene el dudoso honor de la canción menos escuchada de toda la lista. Su himno nacional tenía solamente 1,418 reproducciones hasta junio pasado.

Además de Walk like an Egyptian, de Egipto, claro está, la canción más escuchada con el nombre de un país africano es Sierra Leona, de Frank Ocean, que habla sobre un chico de ese país cuyo romance adolescente pronto se convierte en inesperada paternidad.

Y es una pena que no existiera la categoría de continente, pues seguramente África, de Toto ¡les hubiera ganado a todas!

Y aquí la playlist, para que obtengas inspiración mundial: