Los mejores festivales de música que faltan de 2022

Aunque la temporada alta para festivales musicales (verano) ha culminado, la música no para de sonar alrededor del mundo y, tras un par de años sin disfrutar del goce que ofrecen los conciertos en vivo, los grandes eventos de música están de regreso para ambientar al público.

Estos son algunos de los festivales en el mundo que no puedes perder.

Rolling Loud New York

Billboard es claro al definir Rolling Loud como “un imperio de la música hip hop en directo”, siendo el festival principal relacionado con el rap. Para los entusiastas de este género, las rimas y un beat pegajoso son suficientes para alegrarles el día.

La cuna del hip hop, Nueva York, vibrará como lo hizo con Grandmaster Flash con su canción 'The Message', a inicios de los 80.

Foto: Wikimedia Commons

Del 23 al 25 de septiembre en el Queens Citi Field, el estadio de los Mets de Nueva York, se presentarán artistas como Nicki Minaj, A$AP Rocky, Future, Lil Uzi Vert, Playboi Carti, 21 Savage, Big Sean, Chief Keef, entre otros exponentes mundiales del hip hop.

Los precios oscilan entre los $379 dólaresy los $1,161 dólaes en la entrada VIP. Compra tus boletos en rollingloudny.frontgatetickets.com

Lee también: Arranca Festival del Terror en Six Flags con nuevas atracciones

Austin City Limits Music Festival

Organizado por C3 Presents, la misma firma que lleva el Festival Lollapalooza, Austin City Limits ofrece una mezcla de géneros: rock, indie, country, folk, electrónica, hip hop, entre otros.

En ocho diferentes escenarios en el Parque Zilker de Austin, Texas, los días 7, 8 y 9, así como 14, 15 y 16 de octubre, disfruta de la oferta musical que incluye stands de comida, bebida, mercados de arte, área infantil para familias y diversas actividades pensadas para todo el público, justo como sus carteles.

Foto: Wikimedia Commons

La edición 2022 contará con la presencia de The Chicks, SZA, P!nk, Flume, Diplo, Lil Nas X, Red Hot Chili Peppers, Paramore, Kacey Musgraves, entre otros artistas y bandas.

Los paquetes incluyen los tres días están en sold out. Sin embargo, las opciones para un día parten desde los $250 dólares el boleto sencillo, $550 el VIP y $2,100 la opción platinum con acceso a todas las áreas, mejores lugares para ver los conciertos, servicios de comida, bebida e incluso spa, entre otras amenidades.

Boletos en aclfestival.com/tickets

Monterey Jazz Fest

Nos pasamos al lado bohemio con un festival completamente dedicado al jazz. El Monterey Jazz Fest que, según dicen sus organizadores, es el festival de jazz más longevo (sin haber tenido pausas) del mundo, se dedica a celebrar la creatividad y el patrimonio cultural al reunir artistas legendarios y jóvenes estrellas. ¡Un punto de encuentro de la vieja y nueva escuela!

El recinto ferial del condado de Monterey, California, es el lugar de encuentro, como cada año. En esta edición se presentan Los Cafeteras, Chucho Valdés, Artemis, Butcher Brown, Gregory Porter, Next Generation Jazz Orchestra, entre otros, durante tres días: 23, 24 y 25 de septiembre.

Foto: Wikimedia Commons

El precio del boleto va desde los $310 dólares hasta los $675 por el acceso los tres días. Si solo quieres ir un día, puedes pagar desde 9$0 hasta $130 dólares. Visita montereyjazzfestival.org/.

Coca-Cola Flow Fest Ciudad de México

¿Ganas de perrear hasta el piso? Coca-Cola Flow Fest será tu lugar en este mundo durante dos días para desatar tus mejores movimientos al ritmo del mundialmente escuchado reggaetón.

Anuel AA, J Balvin, Myke Towers, Eladio Carrión, Guaynaa, Don Omar, Nicky Jam, El Alfa, Rels B, Nicki Nicole, Ñengo Flow y compañía harán que el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México viva una completa fiesta los próximos 26 y 27 de noviembre.

Foto: Wikimedia Commons

Aunque ahora escasean los boletos tras la liberación por etapas de los mismos, el precio va desde los $1,880 pesos hasta los $2,600 pesos en ticketmaster.com. ¡Te deseamos suerte para que puedas darle a tu cuerpo una buena dosis de perreo! Consulta: cocacolaflowfest.com.mx

Corona Capital Ciudad de México

Lo mejor del rock y la música alternativa en inglés estará sonando en el Corona Capital en su décimo segunda edición este 2022 durante tres días. Ya sea que esas bandas te recuerdan a tu adolescencia o eres fan de hueso colorado, no te lo puedes perder.

El festival está programado para los días 18, 19 y 20 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México donde participarán bandas como Arctic Monkeys, Cigarettes After Sex, Run the Jewels, Two Door Cinema Club, The 1975, Idles y Miley Cyrus, además de los reencuentros de My Chemical Romance, Paramore y los Yeah Yeah Yeahs.

Foto: Wikimedia Commons

Se registra un sold out de los boletos, pero puedes anotarte en la lista de espera por si la suerte te acompaña. Toma en cuenta que los precios van desde los $3,900 hasta los $8,000 pesos. Más en coronacapital.com.mx.

Lee también: 11 razones para ir al Festival Internacional Santa Lucía

Bésame Mucho Festival

Para todos los paisanos en California, Bésame Mucho será un festival que les llevará un pedacito de la música mexicana, para que recuerden y vivan a nuestros mejores exponentes, desde la norteña hasta el pop.

El 3 de diciembre, el Dodger Stadium de Los Ángeles, California, donde Fernando Valenzuela ondeara la bandera mexicana en lo más alto del beisbol mundial con su legendario pitcheo, será escenario de bandas y agrupaciones muy populares en México como Los Tigres del Norte, Los Ángeles Azules, Banda El Recodo, Bronco, Caifanes, Café Tacvba, El Tri, Molotov, Zoé, Kabah, Sin Bandera, entre muchos más.

Foto: Wikimedia Commons

No cabe duda que los mexicanos abarrotarán el estadio y, aunque los boletos están sold out, puedes unirte a la lista de espera para que, con suerte, consigas el tuyo. Los precios van desde los $230 dólares en admisión general, hasta los $450 en la modalidad VIP. Visita besamemuchofestival.com/

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters