Las Vegas: lo nuevo de 2023 y otras extravagancias que conocer

“What happens in Vegas, stays in Vegas”… La famosa expresión fue creada para una campaña publicitaria en 2003. El eslogan acuñado por la agencia R&R Partners refleja la esencia de la Las Vegas, la 'Ciudad del Pecado'.

Por cierto, ese sobrenombre se lo ganó a principios de los años treinta, cuando comenzó a crecer la urbe (y a descontrolarse también). Esto trajo consigo crímenes, violencia y prostitución.

Ahora, la ‘Capital Mundial del Entretenimiento’ es vista como un lugar de banalidades, de ocio, de excentricidades y excesos, de construcciones glamorosas y atractivos superlativos donde casi todo está permitido, por lo que este 2023 habrá mucho que ver y hacer.

Las Vegas: un oasis en el desierto

1930. Ocurrió el boom demográfico e inmobiliario de Las Vegas, a pesar de su localización en el desierto de Mojave, cuando se inició la construcción de la Presa Hoover, lo cual atrajo a miles de trabajadores.

En 1931, la legalización de las apuestas (restringidas en todo el país), aceleró ese desarrollo de lo que hoy es la capital del juego. ¿Sabías que el sitio donde se levantaría la ‘Ciudad del Pecado’ fue habitada primero por misioneros mormones a finales del siglo XIX?

Una esfera futurista en Las Vegas

MSG Sphere será la estructura esférica de acero más grande del mundo. En esta arena multiusos inmersiva, los espectáculos se llevarán a otro nivel.

Tendrá capacidad para 20,000 asistentes aproximadamente, una altura de más de 112 metros, efectos 4D, una pantalla interior de alta definición de 16K del tamaño de dos campos de futbol y estará recubierta por más de 55,000 metros cuadrados de iluminación programable.

En su interior ofrecerá shows multisensoriales que incluirán aromas y una acústica única. La banda U2 se comprometió a ser la primera presentación en esta esfera. Forma parte de The Venetian Resort. Su apertura está prevista para la segunda mitad de 2023.

Música anime digital en Las Vegas

Este año, Las Vegas será una de las múltiples sedes del Festival Internacional de Música Anime en The Theater, en Virgin Hotels.

Será la primera vez que VTubers (youtubers animados y generados virtualmente) y los Vocaloids (cantantes virtuales con voces generadas por ordenador) aparezcan juntos en el mismo escenario. ¡Un concierto completamente futurista!

Arte en un supermercado de Las Vegas

Omega Mart es una experiencia inmersiva con un concepto psicodélico único y bizarro teniendo como sede un supermercado.

Detrás de sus refrigeradores, encontrarás la puerta hacia cuatro áreas temáticas ambientadas con luces neón, proyecciones futuristas, toboganes, herramientas interactivas y espacios desarrollados por cientos de artistas que buscan resignificar, mediante el humor, tecnología y arte, el consumismo y las relaciones humanas.

El primer hotel cannábico de Las Vegas

El Artisan se está transformando para evolucionar en el novedoso The Lexi, un nuevo hotel boutique con 64 habitaciones que se convertirá, para la primavera de 2023, en el primer alojamiento cannabis-friendly en Las Vegas. Incluirá un piso entero exclusivo para huéspedes fumadores.

Un laberinto de locura en Las Vegas

En el Resorts World, Transfix promete convertirse en la experiencia de arte multisensorial más grande del mundo, con varios pisos y niveles en más de ocho mil metros cuadrados.

Será un gigantesco laberinto iluminado, con esculturas, video mapping y experiencias sonoras alucinantes. Se espera que su apertura sea en primavera de 2023.

Una tirolesa en pleno corazón de Las Vegas

En The LINQ Hotel + Experience es posible deslizarse en esta tirolesa, la única sobre The Strip. Mide 340 metros de largo y 37 metros de altura. Alcanza una velocidad de 55 kilómetros por hora sobre el pasaje comercial LINQ, con panorámicas del Strip y Las Vegas, terminando en la base del High Roller, la segunda rueda de la fortuna más grande del mundo.

Numeralia curiosa de Las Vegas

Es la quinta ciudad más visitada en el mundo, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

41 millones de personas visitan Las Vegas anualmente, según Downtown Vegas.

Durante el 2022, los 143 casinos de la ciudad dejaron una derrama de 13,500 millones de dólares, superando el PIB de países como Mongolia, Armenia o Nicaragua.

23,000 millones de dólares generó el turismo en Las Vegas en 2022 (16.3% de su economía).

77,000 bodas se celebraron en Las Vegas durante el 2022. Un promedio de 300 diarias.

6,198 habitaciones posee el MGM Grand Hotel, el más grande de Las Vegas.

¿El recibo de luz más caro del mundo? Así es el Sky Beam del Hotel Luxor, cuyo recibo de luz es de un millón de dólares al año.

