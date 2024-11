¿Te has propuesto viajar más? Recientemente se publicó el ranking "Best in Travel 2025", de Lonely Planet, donde se incluyen las 10 mejores ciudades para visitar. En Destinos te contamos cuáles son.

Estas son las mejores 10 ciudades para viajar en 2025. Foto: Unsplash

10. Edmonton, Canadá

La ciudad de Edmonton mezcla el pasado con el presente en sus edificaciones. Puedes adentrarte en sus barrios bohemios con casas y edificios construidos el siglo pasado.

Si además de viajar quieres conocer la historia de esta ciudad, Edmonton tiene una variedad de museos, experiencias interactivas y galerías que te cautivarán.

Edmonton, Canada. Foto: Pixabay

9. Palma, España

La capital de la isla española de Mallorca. Palma destaca en esta lista por su ubicación, ya que se encuentra rodeada por una playa con aguas cristalinas.

Al estar en contacto con el mar Mediterráneo, ofrece un gran gastronomía con pescados y mariscos, y alberga restaurantes con auténtica gastronomía española.

8. Curitiba, Brasil

Al sur de Brasil se encuentra Curitiba, ciudad que destaca por su oferta cultural, comenzando por la Ópera de Alambre que enamora a los turistas por su construcción de acero tubular coronada con un techo transparente.

En Curitiba hay varios edificios antiguos, como el Palacio de la Libertad o el Palacio de Avenida, que le dan un encanto único reflejando la historia de la ciudad.

Ópera de Alambre en Curitiba, Brasil. Foto: Pixabay

7. Osaka, Japón

Osaka es un destino imperdible y no tiene nada que envidiarle a la capital de Japón. En comparación con Tokio, registra menor afluencia turística, lo que la hace perfecta para recorrer sus calles, centros comerciales y espacios recreativos.

Si prefieres una salida tranquila, visita el Castillo de Osaka, construido en el siglo XVI. Dicho complejo está rodeado por un parque lleno de árboles de cerezo.

Palacio de Osaka. Foto: Pixabay

6. Pittsburgh, Estados Unidos

Ni Nueva York ni Los Ángeles. Pittsburgh obtiene el sexto lugar en la lista de Lonely Planet gracias a sus modernos rascacielos y el parque de atracciones Kennywood, que se ubica a 20 minutos del centro de la ciudad. Aquí obtendrás una vista impresionante al monte Washington.

Pittsburgh, Estados Unidos. Foto: Pixabay

5. Génova, Italia

Ubicada al noroeste de Italia, Génova te hará sentir como si estuvieras enamorado. Sus callejones angostos te conducirán hacia las joyas turísticas de la ciudad, como la Piazza De Ferrari o el Palazzi dei Rolli.

Génova, Italia. Foto: Pixabay

4. Chiang Mai, Tailandia

Chiang Mai es una ciudad situada 700 km al norte de Bangkok, Tailandia. Pese a no tener edificaciones modernas como Chiang Mai, posee alrededor de 300 templos budistas que son dignos de admirar.

Templo en Chiang Mai, Tailandia. Foto: Pixabay

3. Bansko, Bulgaria

Bansko en Bulgaria es la ciudad perfecta para los amantes de la naturaleza y los deportes extremos. Al estar rodeada por los montes Pirin, es el escenario ideal para practicar alpinismo.

2. Puducherry, India

La mayoría de las personas se imaginan las calles de India repletas de turistas, lo que las "vuelve complicadas de transitar". Sin embargo, la ciudad de Puducherry queda muy lejos de esa idea.

Disfruta sus calles embelesadas por árboles, edificios y casas de estilo colonial, así como su puerto marítimo que ofrece una vista hermosa al mar.

1. Toulouse, Francia

En este ranking, el lugar de honor le pertenece a Toulouse. Dicha ciudad vive por el arte, ofrece cafeterías y restaurantes con tradicional cocina francesa y te permite pasear a la orilla del río Garona, contemplando el atardecer en un ambiente de calma.

Toulouse, Francia. Foto: Pixabay

