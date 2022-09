Kinezis abrirá en Mundo E, con actividades extremas y zona fitness

Para los amantes del ejercicio y para aquellos que no lo son tanto, pero disfrutan de actividades extremas o de aventura, llega Kinezis, un nuevo concepto que combina una zona fitness con una zona de diversión.

Los creadores de Kidzania trajeron el primer centro wellness (lugares dedicados al fitness) de su tipo en todo el mundo. Kinezis está pensado para las personas que desean hacer una actividad física de una manera divertida. A su vez, es un lugar con todos los servicios relacionados con el bienestar físico a la mano.

El próximo 1 de diciembre será su inauguración al público, y en Destinos sobre este centro de ejercicios.

De qué se trata Kinezis

Este es el primer centro creado 100% por mexicanos que combina el ejercicio con servicios wellness y diversión.

Ofrecerá experiencias 'disruptivas', novedosas, interactivas y personalizadas; y está pensado para ser sustentable.

Foto: Victor Freitas / Unsplash

Este centro de welltertainment tendrá cuatro conceptos, basados en los elementos de la naturaleza: HydroKinezis, de agua; GeoKinezis, de tierra; PyroKinezis, de fuego; y AeroKinezis, de aire. Aunque también hay otros espacios: ZenKinezis, dedicado a la relajación, y NanoKinezis para los más pequeños.

Ahora bien, el lugar está dividio en tres zonas: la primera es la zona fitness, un área boutique con pista para correr y otras actividades enfocadas a la activación del cuerpo y la salud física. Hay más de 16 actividades especializadas, impartidas por entrenadores certificados, las cuales son: box, yoga aéreo, pilates, pesas, entre otras.

La segunda es la zona fun tiene más de 40 actividades recreativas con mucha adrenalina: ascenso por redes y tubos, toboganes, tirolesa, bicicleta suspendida en cable, medidor de fuerza y otras más.

Incluye áreas para celebrar fiestas de cumpleaños, así como salones para conferencias y talleres.

Foto: Rahadiansyah / Unsplash

La zona health o de salud tiene espacios diseñados para relajar mente y cuerpo. Incluye spa, plan nutricional, entrenamientos personalizados, conferencias motivacionales y hammam, el primer baño turco o árabe en la Zona Metropolitana de Ciudad de México.

Horarios y precios

Los precios y horarios dependen de cada zona del sitio. Por ejemplo, el horario disponible para la zona fitness es de lunes a jueves de 6:00 am a 10:00 am y de 6:00 pm a 10:00 pm; viernes de 6:00 am a 10:00 am, sábados de 7:00 am a 11:00 pm y domingos de 8:00 am a 12:00 pm.

Imagen: captura del Facebook kinezis México

Los precios del área de ejercicio son los siguientes: el plan fitness classes tiene un costo de $250 por clase e incluye pase a las más de 16 actividades, entrenadores, salones, guardería, entre otros; la fitness membership va desde los $3,000 pesos al mes y tiene acceso diario a todas las clases, consulta de nutrición y entrenamientos personalizados; y el pase Muros + Pista tiene un precio de $250 pesos por pase e incluye acceso al sistema de muros y pistas con 15 obstáculos, equipo de seguridad, entre otras cosas.

Foto: engin akyurt / Unsplash

La zona fun está disponible de lunes a viernes de 10:00 am a 6:00 pm, sábado de 11:00 am a 7:00 pm y domingos de 12:00 pm a 8:00 pm. Los viernes y sábado hay un horario especial de las 7:00 pm a las 10:00 pm. El costo del pase es de $499 pesos por día e incluye más de 40 actividades, equipo de seguridad, medidor digital de calorías y diagnóstico corporal.

Imagen: captura del Facebook kinezis México

Y los horarios del espacio de salud son de lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm. La zona health tiene dos precios: el primero es el health spa, que va desde los $400 pesos por servicio de masajista y atención personalizada; y el segundo, el health tutorías, tiene el mismo precio por consulta con atención personalizada y especialistas certificados.

Dónde está Kinezis

Kinezis está dentro del centro comercial Mundo E, en la zona abierta del segundo piso, sobre la pista de hielo y junto al área de comida rápida. La plaza está sobre Periférico Norte: Bulevar Manuel Ávila Camacho 1007, colonia Jardines de Santa Monica, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Imagen: captura del Facebook kinezis México

Contacto

Página web: https://www.kinezis.com/es/

Instagram: @kinezismex

Facebook: kinezis México

TikTok: kinezis México



