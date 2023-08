El Estado de México está repleto de maravillas naturales y experiencias de alta montaña imperdibles. Una de ellas es la de conocer las casi desconocidas cascadas del mítico Monte Tláloc y la cima del Volcán Telapón.

Esta aventura se realiza en los límites del Estado de México y Puebla, no muy lejos de la CDMX y, lo mejor de todo, es que en esta temporada de lluvias es la mejor época del año para realizarla.

Las cascadas del Monte Tláloc

El Monte Tláloc o Tlalocatépetl es un volcán extinto a una altura de 4,120 metros sobre el nivel del mar y con un sitio arqueológico en su cima.

Foto: Live the Mountain

Se ubica en el Eje Nevolcánico de México y forma parte del Parque Nacional Izta-Popo, así como de la Sierra de Río Frío, al igual que el Volcán Telapón, del cual se separa únicamente por un pequeño valle rodeado de bosques.

Monte Tláloc es la novena montaña más alta del país y fue un centro ceremonial muy importante para la cultura mexica. En su cima yacen las ruinas de un antiguo adoratorio, el cual es considerado el templo prehispánico a mayor altura de México.

Tupido de bosques de coníferas, esta es la mejor temporada para avistar sus cascadas y riachuelos. Durante el recorrido que ofrece la touroperadora Live The Mountain, encontrarás 5 caídas de agua: la primera es conocida como Salto de Río Frío, de 70 metros de altura; seguida de la ‘Boca de Tláloc’, pues la caída asemeja los colmillos del dios mexica de la lluvia.

Foto: Live the Mountain

Le sigue la cascada del Paso del Vaquero, donde los ganaderos llevan a sus animales; más adelante, encontrarás la del Indio Triste, con una formación rocosa a la que le ven parecido con el rostro de un hombre con penacho; después de una corta caminata, llegas a la última caída de agua del Monte Tláloc.

Lee también: Yo Épico Glamping: pasa una noche en una chinampa en Xochimilco

La ruta de esta excursión guiada incluye senderos casi vírgenes, ojos de agua, corrales, brechas, caminos de terracería, pequeños arroyos, zacatonales, rocas y algunas peñas a las que tendrás que trepar. No te preocupes, son pequeñas así que no representan gran esfuerzo.

Foto: Live the Mountain

Conquistando la cima del Volcán Telapón

Una vez que explores las caídas de agua del Monte Tláloc, será momento de conquistar la cumbre de su ‘hermano gemelo’, el Volcán Telapón, también conocido como Tetlapan (que en náhuatl significa ‘río de piedras’).

Esta cima es de menor tamaño que la del Monte Tláloc, ya que se sitúa a 4,080 metros sobre el nivel del mar. Sigue siendo alta, pero no es de gran exigencia física. Es ideal para quienes deseen iniciarse en rutas de alta montaña.

Foto: Live the Mountain

Allá arriba, tendrás vistas espectaculares del Popocatépetl, de Iztaccíhuatl, del Monte Tláloc y, si hay suerte en un día despejado, del Valle de México en todo su esplendor. Aunque están cerca, de un volcán a otro es un trayecto de aproximadamente dos horas.

¿Cuándo es la expedición al Monte Tláloc y al Volcán Telapón?

Esta actividad es perfecta para un fin de semana. Te recomendamos descansar muy bien el viernes previo, ya que se realizará el sábado 26 de agosto.

Foto: Live the Mountain

La salida es desde la CDMX a las 6:55 a.m. La expedición dura prácticamente todo el día, y el regreso a la ciudad será a las 6:00 p.m., aproximadamente.

Lee también: Explora la mina prehispánica del pueblo mágico de Taxco

¿Cuánto cuesta el tour al Monte Tláloc y al Volcán Telapón?

El costo de esta experiencia es de $890 pesos por persona, hasta el 20 de agosto. A partir del 21, el precio se eleva a $1,050 pesos. Incluye: transporte de ida y vuelta desde CDMX; guías; retaguardia; cuotas de acceso a las zonas; bastones de senderismo; lámpara frontal; fotografías y video; dulces y chocolates.

Después del recorrido, podrás comer en alugno de los locales de comida de Río Hondo. Los alimentos, hidratación, propinas y gastos no mencionados no están incluidos.

Foto: Live the Mountain

Para formar el grupo, se debe reunir un mínimo de 6 participantes y un máximo de 15. Si no alcanzas, no te preocupes, Live The Mountain realiza este tour de manera regular. Mantente atento para futuras fechas.

Contacto

livethemountain.com

Facebook: ‘Live The Mountain’.

Tel. (55) 4223 8407.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters