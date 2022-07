eTA: cuánto cuesta el permiso para viajar a Canadá

Canadá es uno de los destinos favoritos de los viajeros mexicanos por sus paisajes, riqueza cultural y sus atracciones urbanas. Si eres mexicano debes saber que, para visitar este país, NO necesitas tramitar una visa pero sí un permiso especial de viaje.

La Autorización Electrónica de Viaje (eTA) es un requisito de viaje para entrar a territorio canadiense vía aérea, para países exentos del requisito de la visa. Por lo tanto, es importante que conozcas el proceso para su emisión, además de su costo.



¿Qué es la Autorización Electrónica de Viaje eTA?

¡Toma nota! Si estás planeando unas vacaciones a Canadá, en Destinos te contamos todo sobre la Autorización Electrónica de Viaje, la cual se obtiene por internet y en pocos minutos.

Hay que aclarar que la eTA NO es una visa, sino un permiso de ingreso a los ciudadanos de México que permanecerán un máximo de 6 meses. Ya sea por motivos de visita, negocios, turismo o tránsito por el aeropuerto, según lo indica el Gobierno de Canadá.

Lo anterior quiere decir que no es el mismo trámite para residir permanentemente en el país. De hecho, si las autoridades detectan declaraciones falsas en la solicitud, además de cancelar tu vuelo, podría aplicar sanciones como prohibir el ingreso a Canadá durante 5 años.

Si bien no es complicado solicitar el permiso, de acuerdo con el gobierno canadiense, la eTA puede impedir el ingreso a causa de acciones sospechosas. Por ejemplo, ser inadmisible en el país por historial de delitos o mentir en las razones por las que viajarás.



Así puedes obtener la eTA de Canadá si eres mexicano

Lo primero que debes hacer para obtener una eTA es realizar la solicitud exclusivamente en el sitio oficial del Gobierno de Canadá. Ten a la mano tu pasaporte vigente y una dirección de correo electrónico válida.

Los errores más frecuentes que se presentan en la emisión de la Autorización Electrónica de Viaje están relacionados con el pasaporte. Por ello, al momento de llenar el formulario cuida que tu nombre, número de pasaporte, fecha de emisión y vencimiento sean correctos.

Te recomendamos llenar tu solicitud con anticipación y, de preferencia, antes de reservar un vuelo. A la mayoría de los solicitantes se les aprueba en cuestión de minutos, aunque para otros puede demorar hasta 72 horas.

El tiempo de validación de la eTA dependerá de los motivos y datos que hayas ingresado. En algunos casos, mediante el correo electrónico se te solicitará anexar documentos oficiales para validar el formulario.

No pierdas de vista que la solicitud de una eTA para viajar a Canadá se tramita por persona; luego deberás imprimir el recibo de pago ya que no podrás volver a descargarlo; la información no se guarda en automático, por lo que si sales de la página tendrás que comenzar otra vez.



Costos de la eTA para entrar a Canadá

Como parte del trámite, al completar el formulario de solicitud, tendrás que realizar el pago con tarjeta de débito o crédito.

El costo de una eTA es de 7 dólares canadienses, los cuales equivalen a 110 pesos mexicanos.

Una vez que obtengas la Autorización Electrónica de Viaje, su periodo de vigencia de 5 años se vinculará a tu pasaporte. De esta manera te aseguras de no tener contratiempos en el aeropuerto.

