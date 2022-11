Este barco tendrá el parque acuático más grande en alta mar

Su naviera presume que será el barco de pasajeros más grande del planeta. El Icon of the Seas es un impresionante buque que combina lujo, aventura y tecnología, y que aspira a establecer un antes y un después en la historia de los viajes en crucero.

Este monstruo de los mares inaugurará la nueva clase de barcos Icon, propiedad de la naviera Royal Caribbean. El Icon of the Seas busca romper récords a convertirse en el barco más grande del mundo, aunque aún sigue en construcción en Finlandia.

Su lanzamiento en Miami está programado a finales de enero de 2024. Por cierto, las reservas se agotaron desde un principio para el viaje inaugural.

¿Cuál es el barco de pasajeros más grande del mundo en la actualidad?

Por el momento, el crucero más grande del mundo es el Wonder of the Seas, de un poco más de 362 metros de eslora. El Icon of the Seas lo rebasa por poquito: 365 metros de eslora.

El parque acuático más grande en medio del mar

Aún no zarpa y ya sabemos que una de las atracciones del Icon of the Seas será Category 6, el parque acuático más grande en alta mar con seis toboganes emocionantes para diferentes grados de valentía que prometen romper récords. En uno de ellos, las familias podrán descender en balsas a toda velocidad.

Lee también: Nuevas fechas para el Baile de Invierno de Harry Potter en CDMX

Otras atracciones extremas a bordo del Icon of the Seas

En este barco podrás caminar sobre una plataforma al filo del precipicio en una atracción llamada Crown’s Edge, un circuito en las alturas con varios obstáculos.

¡Aguas! Porque, en cualquier momento, el piso podría desplomarse, y tú… quedarás colgado de un arnés sobre el azul del mar.

También podrás escalar una pared vertical, Adrenaline Peak; y aprender a montar olas ‘bebés’ en FlowRider, un simulador de surf.

Vista virtual al mar

Para que no te sientas encerrado, las cabinas interiores se transforman en camarotes exteriores al contar con balcones virtuales. Se trata de pantallas que funcionan como ventanales mostrando en tiempo real las imágenes que captan las cámaras con vista al océano.

La suite familiar más espectacular

Ultimate Family Townhouse es una suite moderna de tres pisos con mucho color, luz natural y un tobogán de varios niveles, además de balcones privados. Las instalaciones están hechas para consentir a los niños. Incluye una mesa de Air Hockey.

Un bosque en alta mar

El Icon of the Seas de Royal Caribbean tendrá su propio ‘Central Park’ a bordo: un espacio lleno de árboles y plantas donde habrá algunos restaurantes y música en vivo.

Arte y tecnología en el barco más grande del mundo

En el Aquadome, con una cascada de 16 metros (adivina qué: también será la más alta en el mar), se presentarán espectáculos acuáticos. La otra opción de entretenimiento innovador es Absolute Zero, una pista de hielo que combina presentaciones de patinadores profesionales (de campeonato) con ambientes inmersivos.

La duración de la travesía

Icon of the Seas ya tiene programadas travesías de siete días por el Caribe. Uno de los atractivos es que, en cada viaje, hará una parada en la isla privada CocoCay, en Bahamas. Pasa por Cozumel, Puerto Costa Maya (ambos en Quintana Roo) y la isla de Roatán en Honduras.

¿Cuánto cuesta viajar a bordo del Icon of the Seas?

Desde $23,034 pesos por persona por siete noches. Incluye impuestos y gastos portuarios. Los vuelos se adquieren aparte.

El barco que será menos contaminante

Será el primer barco de Royal Caribbean con tecnología de pila de combustible y propulsado por gas natural licuado (GNL), el combustible marino más limpio.

Lee también: Cuándo es la lluvia de estrellas de noviembre 2022

El Icon of the Seas en números

19 pisos

20 cubiertas

7,600 pasajeros: su capacidad máxima

3,000 tripulantes y artistas a bordo

8 vecindarios con vida de día y de noche; 5 son nuevos para los cruceristas

28 tipos de cabina: algunas son para parejas o para tres, cuatro y cinco personas.

40 conceptos gastronómicos: restaurantes de especialidad, cafeterías, bares de mixología de autor, locales de vida nocturna, estaciones de snacks alrededor de las albercas…

7 albercas, incluida la piscina más grande que existe a bordo de un crucero: Royal Bay Pool. A Royal Caribbean no le fue suficiente este récord, así que también instaló The Hideaway, la primera alberca infinita suspendida en el mar a ocho metros de altura.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters