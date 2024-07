¿Te imaginas un “salón de la fama de las playas”? Oficialmente no existe, pero eso es lo que intenta hacer la lista The World’s 50 Best Beaches, pues cada año convoca a expertos viajeros para descubrir cuáles son las mejores playas del mundo, según sus opiniones y experiencias.

La edición 2024 ya se dio a conocer. Aquí te decimos el top 5 de las mejores playas del mundo y cuándo es recomendable visitarlas.

¿Cómo y quiénes eligieron las 5 mejores playas del mundo?

La lista fue creada por el portal The World’s 50 Best Beaches, que este año reunió a más de 1,000 creadores de contenido, influencers y expertos en viajes, quienes eligen las mejores playas del mundo basados en los siguientes criterios:

Paisajes únicos

Exuberante vida silvestre terrestre y marina

Alejadas del turismo masivo y en estado prístino

De fácil acceso

Aguas tranquilas

¿Cuáles son las 5 mejores playas del mundo, según expertos?

5. Playa Voutoumi, Grecia

Iniciemos de atrás para adelante. La quinta playa más bonita del mundo se localiza al oeste de Grecia, en la isla de Antipaxos. Playa Voutoumi es muy pequeña y está rodeada por colinas forradas de cipreses y pequeños acantilados.

Es de arena blanca muy fina, bañada por aguas de azul turquesa vibrante.

Alrededor, encontrarás senderos y miradores atractivos.

Su mar es poco profundo y regularmente tranquilo, por lo que podrás nadar tranquilamente.

Los expertos recomiendan visitarla en junio y septiembre, pues el clima suele ser muy bueno y no hay tanta gente como en julio y agosto.

4. Playa Entalula, Filipinas

Ahora viajamos hasta la exótica Filipinas, un país conformado por más de 7,000 islas, entre las que se encuentra Entalula, hogar de la playa homónima que ocupa el cuarto sitio de esta lista.

Aislada del turismo masivo y accesible únicamente en barco, se caracteriza por dramáticos acantilados de piedra caliza, palmeras y exuberante vegetación selvática, una pequeña costa de arena blanca y aguas transparentes, perfectas para practicar snorkel y apreciar arrecifes coralinos.

Visitarla de junio a octubre no es recomendable debido a la temporada de tifones; se recomienda ir en abril, cuando hay menos viento y pocas lluvias.

3. Meads Bay, Anguila

El Caribe no podía faltar en este top 5. Su primer representante (que se lleva el bronce) está en Anguila, un archipiélago que en realidad es un territorio británico de ultramar, muy cerca de Puerto Rico.

Se trata de una larga bahía cuyas principales atracciones son su gran franja de arena blanca fina y sus aguas cristalinas de color turquesa. Sobre la costa hay numerosos resorts de lujo, restaurantes locales y otros establecimientos que harán más cómoda tu estancia.

Aunque los días soleados suelen ser de diciembre a abril, la mejor temporada es de mayo a noviembre, cuando el mar está mucho más tranquilo y se puede nadar plácidamente.

2. Cala Mariolu, Italia

La medalla de plata se la lleva Europa, particularmente Italia. La isla de Cerdeña es conocida por sus paradisíacas playas, pero la de Cala Mariolu destaca sobre las demás, de acuerdo con los expertos.

El mar Mediterráneo presenta una gama de colores increíbles, que van desde el zafiro intenso hasta el aguamarina brillante. Sus calas de arena amarilla están rodeadas de grandes acantilados, lo que le da un toque de privacidad, aunado a que solo es accesible mediante barco o a través de senderos prácticamente vírgenes.

Las autoridades permiten 700 visitantes a la vez y las mejores fechas para visitarla van de junio a octubre, cuando el Mediterráneo está más tranquilo.

1. Trunk Bay, islas Vírgenes, Estados Unidos

Finalmente, el oro se queda en América. La mejor playa del mundo está en el archipiélago de las islas Vírgenes de Estados Unidos, muy cerca de Puerto Rico y no tan lejos del tercer puesto de este top 5.

Llama la atención que Trunk Bay se nombró así por las tortugas laúd, llamadas localmente como ‘trunks’. Debido a que está en el Parque Nacional Islas Vírgenes, no hay ruido ni grandes hoteles o construcciones; solo naturaleza, aguas cristalinas de color turquesa de poca profundidad, fina arena blanca, arrecifes coralinos y mucha vida silvestre.

Al igual que Meads Bay, es recomendable visitarla entre mayo y noviembre, cuando el mar está más calmado. Evita ir de diciembre a abril, pues es la temporada alta y podrías encontrar muchos turistas.

