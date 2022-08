¿Es de mal gusto reclinar el asiento durante un vuelo?

Este es uno de los grandes dilemas que ha generado más polémica (y hasta peleas) sobre los viajes a bordo de un avión: reclinar o no reclinar los asientos.

Según información del grupo de defensa Flyers Rights, a principios del año 2000, los asientos de las aerolíneas de clase económica estaban separados por 34 pulgadas, es decir, 86 centímetros; sin embargo, para 2019 los asientos se redujeron hasta 17 pulgadas, o sea, 43 centímetros.

Debido al espacio limitado que existe entre los asientos de un avión, muchos pasajeros dudan, si es correcto o no reclinarlo. El debate se divide en dos posturas; mientras unos aseguran que tienen todo el derecho de echar para atrás el respaldo para poder descansar, porque ellos pagaron para viajar con comodidad, otros afirman que es una falta de respeto reclinar el asiento a bordo para el pasajero que se encuentra en la fila de atrás.

¿Es de mala educación reclinar el asiento de un avión?

El dilema se volvió mucho más controversial debido a la existencia de los Knee Defender o “defensor de rodillas”, un accesorio de viaje que impide que el asiento de adelante en el avión pueda reclinarse. Dicho aparato fue el que provocó que en 2014 un vuelo de United fuera desviado cuando dos pasajeros llegaron a golpes debido a que el Knee Defender impedía que la persona de adelante se reclinara. Por cierto, este gadget está prohibido por las aerolíneas.

Pero la pregunta sigue: ¿los pasajeros deberían o no reclinar su asiento durante el vuelo? La respuesta, en realidad, no es sencilla, aunque algunos expertos han dado su propia opinión respecto a la misma.

La forma en la que te reclinas hace la diferencia

A pesar de que la distancia que hay entre los asientos de los pasajeros es muy corta, es común que los viajeros inclinen sus respaldos debido a la forma en la que están diseñados estos: “los asientos de las aerolíneas están diseñados para reclinarse, por lo que es completamente razonable que los pasajeros usen esa característica. Sin embargo, el modo en el que te reclinas marca la diferencia”, señaló Lisa Orr, consultora de etiqueta y protocolo de viajes.

Si bien, el grado en que se reclina un asiento en el avión varía según la aerolínea, es importante que el usuario no lo haga más de lo debido ya que debe respetar el espacio de la otra persona. “La etiqueta del avión es que solo se recline cuando sea necesario, y si debe reclinarse, simplemente eche el asiento un poco atrás para obtener la comodidad que necesita sin invadir demasiado a la persona que está detrás de usted”, recalcó Henry Harteveldt, analista de la industria de viajes para The New York Times.

Al ser un tema tan delicado, el hecho de reclinar el asiento puede provocar situaciones desagradables durante el vuelo. Imminhelp, el blog especializado en migración y viajes, publicó una lista de pasos que debes seguir, si deseas reclinar tu asiento.

Mira detrás de ti

Antes de hacer el asiento hacia atrás, verifica que en la parte trasera no haya ningún objeto que puedas tirar, ya sea una laptop, una bebida o una charola con comida.

Avisa que reclinarás tu asiento

El respeto es la clave de toda acción. Por ello es importante que anuncies a la persona de atrás que reclinarás el asiento. Peggy Post, experta en etiqueta del Instituto Emily Post, describe que “el procedimiento cortés sería voltear y alertar a la persona detrás de ti que te reclinarás”. También enfatiza en que no debes impedir al pasajero de en frente que incline su respaldo, pues “la gente tiene derecho a hacerlo”.

Si te enfrentas a un persona que no quiere que hagas tu asiento hacia atrás, puedes llegar a un acuerdo con ella e incluso advertir que el asiento lo inclinarás solo un poco de manera que no lo moleste durante el viaje.

Cuándo sí puedes reclinar el asiento del avión

Si estás viajando en un vuelo nocturno, entonces no habría problema de inclinar el asiento, ya que a cierta hora las luces del avión se apagan para que todos puedan dormir. Sin embargo, no está de más anunciarle al pasajero de atrás que necesitas dormir y que, por lo mismos inclinarás el respaldo.

Es totalmente irrespetuoso inclinar el asiento a la hora que se sirven los alimentos o bebidas. Después de cierto tiempo, verifica que hayan retirado las charolas.

Evita conflictos a bordo

Aunque todos tienen derecho a estar cómodos, puede suceder que alguna de las dos partes no ceda. Así que, mantén la calma y pregunta por qué no puedes reclinarte o explica al pasajero de enfrente por qué no puede él reclinar el suyo. Puede haber varias razones.

